Рой Джонс – о выступлении россиян на чемпионате Европы по боксу: «Мне понравилось. У российских боксеров хорошая основа, они очень сильные и умные»

Рой Джонс похвалил российских боксеров за выступление на чемпионате Европы.

«Я видел несколько боев. Они мне очень понравились. У российских боксеров хорошая основа, они очень сильные и умные. Отличное выступление», – заявил бывший Рой Джонс-младший.

Напомним, чемпионат Европы по боксу проходил в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля. Россияне выиграли 11 золотых медалей и победили в общекомандном медальном зачете.

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