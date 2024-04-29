Рой Джонс – о выступлении россиян на чемпионате Европы по боксу: «Мне понравилось. У российских боксеров хорошая основа, они очень сильные и умные»

Теги Рой Джонс-младший чемпионат Европы бокс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс похвалил российских боксеров за выступление на чемпионате Европы.

«Я видел несколько боев. Они мне очень понравились. У российских боксеров хорошая основа, они очень сильные и умные. Отличное выступление», – заявил бывший Рой Джонс-младший.

Напомним, чемпионат Европы по боксу проходил в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля. Россияне выиграли 11 золотых медалей и победили в общекомандном медальном зачете.

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