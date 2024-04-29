Тайсон – о подготовке к бою с Полом: «Уже шесть недель я не кайфовал и не занимался сексом. У меня такого не было с детства»

Майк Тайсон пожаловался на ограничения перед боем с Джейком Полом.

«Сейчас я живу дисциплинировано. Уже шесть недель я не кайфовал и не занимался сексом. У меня подобного не было с самого детства. Ненавижу, когда нельзя курить.

Я веду себя так, будто мне это нравится. Меня бесит то, что я не могу спать со своей женой», – заявил экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном состоится в ночь на 21 июля в Далласе (США) на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти». Турнир покажет платформа Netflix.

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