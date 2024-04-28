Богдан Гуськов: «Именно так мы идем на вершину, ублюдки! Запомните это имя»

Богдан Гуськов прокомментировал победу над Райаном Спэнном.

«Чувствую себя идеально. Я выхожу, чтобы выиграть и устроить большое шоу. Именно так мы идем на вершину, ублюдки!

Я все почувствовал и знал, что во втором раунде настанет мой черед. Дал Спэнну поработать, а затем включился. В будущем вы все увидите.

Запомните это имя – Богдан «Царевич» Гуськов! Не путайте меня с «Львиным сердцем». Да, я похож на Энтони Смита», – заявил боец UFC Богдан Гуськов.

Напомним, Гуськов победил техническим нокаутом во втором раунде Райана Спэнна на турнире UFC Vegas 91.

Восхищаемся Чарли Арнольт – первой женщиной-анонсером в UFC. Спасла турнир в Вегасе

UFC Vegas 91: Перес нокаутировал Николау, Гуськов – Спэнна и другие бои