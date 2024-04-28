Богдан Гуськов: «Именно так мы идем на вершину, ублюдки! Запомните это имя»
Богдан Гуськов прокомментировал победу над Райаном Спэнном.
«Чувствую себя идеально. Я выхожу, чтобы выиграть и устроить большое шоу. Именно так мы идем на вершину, ублюдки!
Я все почувствовал и знал, что во втором раунде настанет мой черед. Дал Спэнну поработать, а затем включился. В будущем вы все увидите.
Запомните это имя – Богдан «Царевич» Гуськов! Не путайте меня с «Львиным сердцем». Да, я похож на Энтони Смита», – заявил боец UFC Богдан Гуськов.
Напомним, Гуськов победил техническим нокаутом во втором раунде Райана Спэнна на турнире UFC Vegas 91.
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