Жозе Альдо: «Буду болеть за Конора. У меня большие надежды на его бой с Чендлером»

Жозе Альдо признался, что поддержит Конора Макгрегора в бою с Майклом Чендлером.

«У меня очень большие надежды на этот бой. Я всегда болею за парней, с которыми дрался сам. Даже если они меня победили, потому что это доказывает, что я проигрываю только лучшим.

Я надеюсь, что мы увидим старого Конора. Надеюсь, он будет агрессивен и попробует выиграть досрочно, а не оставлять решение судьям. У меня большие ожидания от этого боя», – заявил экс-чемпион UFC Жозе Альдо.

Напомним, Макгрегор подерется с Майклом Чендлером в главном событии UFC 303. Турнир состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе (США).

В 2015-м году Конор нокаутировал Альдо в главном бою UFC 194.

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