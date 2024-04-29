Жозе Альдо: «Буду болеть за Конора. У меня большие надежды на его бой с Чендлером»
Жозе Альдо признался, что поддержит Конора Макгрегора в бою с Майклом Чендлером.
«У меня очень большие надежды на этот бой. Я всегда болею за парней, с которыми дрался сам. Даже если они меня победили, потому что это доказывает, что я проигрываю только лучшим.
Я надеюсь, что мы увидим старого Конора. Надеюсь, он будет агрессивен и попробует выиграть досрочно, а не оставлять решение судьям. У меня большие ожидания от этого боя», – заявил экс-чемпион UFC Жозе Альдо.
Напомним, Макгрегор подерется с Майклом Чендлером в главном событии UFC 303. Турнир состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе (США).
В 2015-м году Конор нокаутировал Альдо в главном бою UFC 194.
Конор: «Жозе Альдо – великий воин. Я бы хотел еще раз с ним подраться»