Менеджер Хабиба: «Белал, Анкалаев, Харрисон и Суарес станут чемпионами UFC в 2024-м году»

Теги UFC MMA Кайла Харрисон Магомед Анкалаев Татьяна Суарес Али Абдель-Азиз Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Менеджер Хабиба Нурмагомедова прогнозирует четыре новых чемпиона UFC в этом году.

«В 2024-м году чемпионами UFC станут Белал Мухаммад, Магомед Анкалаев, Кайла Харрисон и Татьяна Суарес», – написал в соцсетях Али Абдель-Азиз.

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