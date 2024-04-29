Менеджер Хабиба: «Белал, Анкалаев, Харрисон и Суарес станут чемпионами UFC в 2024-м году»

Менеджер Хабиба Нурмагомедова прогнозирует четыре новых чемпиона UFC в этом году.

«В 2024-м году чемпионами UFC станут Белал Мухаммад, Магомед Анкалаев, Кайла Харрисон и Татьяна Суарес», – написал в соцсетях Али Абдель-Азиз.

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