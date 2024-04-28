Канело: «Реванш с Биволом – единственный бой, который заставит меня подняться в полутяжелый вес. Хочу отомстить ему»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес хочет реванш с Дмитрием Биволом.

«Единственная причина, по которой я соглашусь подняться в полутяжелый вес – это реванш с Дмитрием Биволом. Я не одержим этой идеей, но если у нас получится договориться, то я бы хотел отомстить ему», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Напомним, в мае 2022-го Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super в бою с Канело, победив его единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).

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1 комментарий
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Можно конечно мстить в своём весе . Но Рыжий не пойдёт на такой риск
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