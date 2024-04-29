Хабиб – Махачеву: «33 дня до боя. Вперед, брат. Было время, когда такие вершины в спорте казались фантастикой»
Хабиб Нурмагомедов поддержал Ислама Махачева перед боем с Дастином Порье.
«33 дня до боя. Вперед, мой брат. Было время, когда такие вершины в спорте казались фантастикой. Вера. Терпение. Труд», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, 2 июня Махачев подерется с Дастином Порье. Поединок возглавит турнир UFC 302, который пройдет в Нюарке (штат Нью-Джерси, США).
Хабиб – после тренировки с Махачевым: «Пульс держим 200 и выше. Меньше только в столовой»