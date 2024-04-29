Хабиб – Махачеву: «33 дня до боя. Вперед, брат. Было время, когда такие вершины в спорте казались фантастикой»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов поддержал Ислама Махачева перед боем с Дастином Порье.

«33 дня до боя. Вперед, мой брат. Было время, когда такие вершины в спорте казались фантастикой. Вера. Терпение. Труд», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, 2 июня Махачев подерется с Дастином Порье. Поединок возглавит турнир UFC 302, который пройдет в Нюарке (штат Нью-Джерси, США).

Хабиб – после тренировки с Махачевым: «Пульс держим 200 и выше. Меньше только в столовой»

Махачев подерется с Порье – нас ждет ремейк боя с Хабибом?

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий