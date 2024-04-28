Махачев – о Порье: «У него слабая борьба и грэпплинг. Этот парень – легенда. Но я легко его одолею»

Ислам Махачев уверен в легкой победе над Дастином Порье.

«Проблема Дастина в стиле. Его слабое место – борьба и грэпплинг. У меня есть ключ к легкой победе. Думаю, что если все пойдет по плану, то легко его одолею.

Мой стиль и стиль Хабиба [Нурмагомедова] – худшие варианты для него. Я не недооцениваю Порье, потому что этот парень – легенда, он может победить любого. Дастин, будь готов... Я защищаю свою шею и всегда готов к твоей гильотине. Со мной такое не пройдет», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, поединок Порье и Махачева возглавит титульный турнир UFC 302, который пройдет 1 июня в Ньюарке (США).

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