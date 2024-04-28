Арман Царукян: «В США нет той природы, которая есть в России»

Арман Царукян рассказал, чем занимается, когда приезжает в Россию.

«Сейчас живу в Америке. У меня бои, тренировки – все здесь. Купил ли дом в Лас-Вегасе? Это не мечта, а одна из целей. Она пока не сбылась, пока нет дома в США. Сейчас не коплю на него, а инвестирую в себя.

В России езжу с семьей или друзьями в горы, берем барана и делаем хашламу. Это одна из первых и обязательных вещей. Почему именно там? В США тоже вчера ели. Но это не то. Нет той природы, которая есть в России, нет атмосферы», – признался боец UFC Арман Царукян.

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