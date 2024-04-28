Арман Царукян: «В США нет той природы, которая есть в России»

Теги UFC MMA Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян рассказал, чем занимается, когда приезжает в Россию.

«Сейчас живу в Америке. У меня бои, тренировки – все здесь. Купил ли дом в Лас-Вегасе? Это не мечта, а одна из целей. Она пока не сбылась, пока нет дома в США. Сейчас не коплю на него, а инвестирую в себя.

В России езжу с семьей или друзьями в горы, берем барана и делаем хашламу. Это одна из первых и обязательных вещей. Почему именно там? В США тоже вчера ели. Но это не то. Нет той природы, которая есть в России, нет атмосферы», – признался боец UFC Арман Царукян.

Арман Царукян: «Если бы не MMA, то был бы строителем, как отец. Чернорабочим быть не хочу – это очень тяжело»

Арман Царукян: «Первый крупный гонорар, заработанный в MMA, вложил в часы. Но пришлось отца попросить добавить $2 тысячи»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Брехня! Да в Неваде, где находится Вегас в основном пустыня! Но природа в штатах роскошная, какие национальные природные парки, поля, горы, озёра и реки и поддерживаются в чистоте и порядке между прочим! Написал я это не просто так, бывал там во многих местах и знаю о чём говорю‼️
+6
0
+6
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий