Официально: Штырков и Антигулов подерутся на RCC 19

Теги MMA Иван Штырков RCC Гаджимурад Антигулов RCC 19 Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Ивана Штыркова.

«Экс-боец UFC и ACA с профессиональным рекордом 21-10 дебютирует в лиге RCC! За плечами Антигулова громкие бои с Виктором Немковым, Ионом Куцелабой и Максимом Гришиным. После пандемии Гаджимурад вернулся в Россию из UFC и провел поединки в Fight Nights и ACA.

Напомним, Иван Штырков возвращается в ММА после четырех поединков по правилам кикбоксинга и бокса. Несмотря на паузу в смешанных единоборствах, «Уральский Халк» занимает 3-ю строчку престижного рейтинга Tapology среди российских бойцов в полутяжелом весе», – сообщает пресс-служба RCC.

Напомним, турнир RCC 19 пройдет 11 мая в Екатеринбурге. Событие возглавит бой Александра Шлеменко и Куата Хамитова.

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