Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса, Санта Крус победил Флореса и другие результаты в Лас-Вегасе

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Лео Санта Крус Луис Ортис бокс Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоялся вечер профессионального бокса.

В главном событии вечера чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 42 КО) нокаутировал в матче-реванше Луиса Ортиса (31-2, 26 КО). Чемпион нокаутировал Ортиса в седьмом раунде.   

Другие бои:

Лео Санта Крус (37-1-1, 19 КО) победил единогласным решением судей Мигеля Флореса (24-3, 12 КО) и завоевал вакантный титул WBA в первом легком весе. Счет: 115-112, 117-110, 117-110. 

Чемпион WBA в первом полулегком весе Брэндон Фигероа (20-0-1, 15 КО) отстоял титул в бою против Хулио Сеха (32-4-1, 28 КО). Бой прошел все 12 раундов и завершился вничью. Счет: 115-113, 112-116 и 114-114. 

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