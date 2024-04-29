Ковингтон не жалеет о трэш-токе с соперниками: «В итоге меня запрут в клетке, где он может убить меня»

Колби Ковингтон признался, что не жалеет о трэш-токе .

«Жалею ли я о своих словах соперникам? Нет, абсолютно. Потому что в итоге меня запрут в клетке, где он сможет делать со мной все, что захочет. Он может убить меня, может драться со мной, может делать все, что ему вздумается.

Я устраиваю настолько масштабные бои, насколько это возможно, стараясь заработать как можно больше денег», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.

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