Ковалев – о поединке Бивола и Бетербиева: «Шансы 50 на 50. Буду болеть за обоих»

Сергей Ковалев оценил фаворита поединка Бивол – Бетербиев.

«Очень захватывающий бой, интересный и интригующий. Конечно же, интересно, кто же в этом весе сильнейший. К сожалению, я уже выскочил из этой истории. Но буду болеть за обоих.

Мои предположения: 50 на 50. Дима [Бивол], наверное, за счет ног будет мобильней, будет раздергивать, у него чуйки больше. Если он выдержит напор Артура, то есть шанс победить. Но Бетербиев если попадет... Очень интригующий бой. Желаю обоим удачи, здоровья, обойтись без травм», – заявил экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.

Напомним, бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Бивол – Бетербиев пройдет 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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