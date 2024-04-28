Ортис – Цзю: «Мы готовы к Третьей мировой войне. Устроим лучшее шоу»
Вирджил Ортис обратился к Тимофею Цзю после победы над Томасом Дулорме.
«Эй, Тим. Я знаю, что ты смотрел этот бой. Я готов к нашему поединку, парень. Мы готовы к Третьей мировой войне. Давай просто устроим для людей лучшее шоу, ладно?» – заявил Вирджил Ортис.
Сегодня ночью во Фресно (США) прошел боксерский турнир, который возглавил бой Ортиса и Томаса Дулорме. Поединок завершился победой Вирджила в первом раунде.
Напомним, поединок Ортиса и Тима Цзю состоится 3 августа в Лос-Анджелесе (США).
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