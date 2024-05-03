«Жирона», «Байер», а кто еще? Пять главных команд-сюрпризов в топ-лигах

Самые крупные долгосроки в топ-5.

Футбольный сезон в Европе завершается – время подводить итоги долгосрочных инвестиций. Ставки на андердогов в топ-лигах Европы – отдельный вид искусства. Никто не забыл историю про то, как фанат «Лестера» поставил 5 фунтов на чемпионский титул за 5001.00? В 2015 году на сказку Клаудио Раньери давали больше, чем на воскрешение Элвиса Пресли...

В 2024 году обошлось без таких чудес, но в целом сезон задал тренд на локальные успехи андердогов. Разбираемся, кто прозрачно намекнул аналитикам, что они не совсем правы.

Эмери – единственный, кого крупно недооценили букмекеры

В Англии букмекеры точнее некуда. Все до предельного предсказуемо: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» – так и стояли в линии до начала сезона.

А вот с четвертой командой аналитики все же чуть промахнулись. На попадание «Манчестер Юнайтед» в топ-4 давали 1.22 или 81% вероятности, а на выходе историю творит «Астон Вилла» с Унаи Эмери. Хотелось бы сказать, что испанец посмеялся букмекерам в лицо, как Мартинес Мбаппе, но звучит слишком громко для коэффициента 4.00. Столько давали на попадание в четверку до начала турнира.

Фактически «Астон Вилла» – единственный относительный андердог, на котором можно было бы что-то заработать в АПЛ. В остальном букмекеры предсказали таблицу с точностью олимпийского чемпиона по биатлону, если не брать локальные движения в подвале таблицы.

На защите высоких коэффициентов в одиночку стоит только ФК «Коул Палмер». Лидера «Челси» не было даже в топ-50 на «Золотую бутсу», а первая котировка на победу Коула в гонке бомбардиров – 250.00. Сейчас задача с куда более простыми вводными и коэффициентом 4.00: один гол отставания от Холанда и четыре тура до финиша. Важно в решающий момент не упустить коллегу Джексона в войне за право бить пенальти.

«Жирона» почти добралась до высот «Лестера», но и топ-4 – очень неплохо

Ставки на чемпионский титул в Ла Лиге – слишком прозаичная история в последние годы. «Реал» и «Барселона» получают в районе 2.00; «Атлетико» имеет под 10.00; остальные – в рамках статистической погрешности. И вот она в этом сезоне всколыхнулась.

«Жирона» до начала сезона – коэффициент 1000.00; каталонцы 20 декабря выходят на свой пик после 17-го тура – 6.00 на титул. Правда, дальше результаты каталонцев стали хуже – соответственно, и коэффициенты тоже росли. Но все еще остается попадание в топ-4.

До начала сезона «Жирона» котировалась ниже «Осасуны» с точки зрения борьбы за Лигу чемпионов. Коэффициент варьировался от 25.00 до 35.00. Проход подобной ставки почти обеспечен, учитывая запас над «Атлетиком» в тринадцать очков за пять туров до финиша.

«Болонья» Тиаго Мотты – главный сюрприз Италии

В Серии А несколько лет круг претендентов на четверку не менялся. Выделялась относительно большая семерка, а все остальные клубы могли бороться в лучшем случае за позиции в первой десятке. Против тренда пошел Тиаго Мотта.

Аналитики Opta давали 1,7% на то, что «Болонья» займет четвертое место, а она его, похоже, никому не отдаст после победы над «Ромой» в Риме. Комично, что аналитики в раскладах перед сезоном ставили «Болонью» на один уровень в прогнозах с «Сассуоло» и «Удинезе» – ныне двумя прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Котировки на выход в Лигу чемпионов были в районе 20.00.

Кстати, новый регламент Лиги чемпионов – подводный камень для любителей ставить на топ-4. Две путевки для пятых мест – серьезная угроза проходу пари. Вот, например, «Болонья» бросит играть и упадет на пятую строчку – в Лигу чемпионов пройдет, а ставка слетит в последний момент.

Если бы не «Байер», все бы говорили про «Штутгарт»

«Байер» дал историю мини-«Лестера» в 2024 году. Понятно, что коэффициент 51.00 – не 5001.00, но это самый сенсационный чемпион в топовых лигах со времен «Лилля» Кристофа Гальтье из сезона-20/21.

Даже несколько жаль, что из-за «Байера» не очень заметна история «Штутгарта». В октябре именно бодрый швабский коллектив во главе с Серу Гирасси совершил мощный рывок: коэффициент на титул рухнул с 1000.00 до 101.00.

«Штутгарт» провел сезон в темпе «Баварии» и, если бы не «Байер», то был бы главным конкурентом Мюнхена. Уже в следующем туре может официально закрыться коэффициент 66.00 – столько давали на финиш клуба в четверке лучших.

Никто не верил в загадочный «Брест», а он толкался с «ПСЖ»

В Лиге 1 дивизион без ПСЖ долгое время возглавлял сенсационный «Брест», но за четыре тура до финиша все же опустился на третью позицию, словно стараясь не разгневать суперкомпьютер от Opta. Аналитики перед сезоном давали вероятность в 0,2% на финиш загадочного пиратского клуба на третьем месте, а вот выше – отсутствует даже погрешность.

Коэффициент на попадание в четверку доходил до 100.00. Он уже, скорее всего, пройдет. Скептики оживились, списав «Брест» после двух поражений подряд, но команда снова выступила против линии, выиграв один из самых результативных матчей французского сезона у «Ренна» со счетом 5:4.

А на кого из андердогов до старта сезона ставили вы сами?

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Фото: Gettyimages /Alex Caparros / Freier Fotograf, Alessandro Sabattini / Freier Fotograf, Lars Baron / Staff, Michael Regan / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press