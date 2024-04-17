«Ман Сити» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита ответного матча 1/4 финала ЛЧ

17 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Реалом». Встреча начнется в 22:00.

Ничья 3:3 в первом матче оставляет шансы на выход в полуфинал обеим командам, особенно с учетом текущей формы соперников.

Коллектив Хосепа Гвардиолы выиграл три из четырех последних матчей и шесть из семи предыдущих домашних поединков. После победы в минувшем туре АПЛ над «Лутоном» (5:1) «Ман Сити» возглавил таблицу чемпионата Англии.

Команда Карло Анчелотти выиграла четыре из пяти последних матчей. Мадридцы уверенно идут к победе в Примере, опережая занимающую второе место «Барселону» на восемь очков.

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Аналитики БЕТСИТИ считают английский клуб фаворитом ответной встречи. На победу «Ман Сити» предлагается коэффициент 1.62, на успех «Реала» дают 5.50, вероятность ничьи оценивается в 4.50.

Эксперты не сомневаются в выходе команды Гвардиолы в полуфинал – на этот исход можно поставить за 1.31. Проход в следующий раунд «Реала» идет за 3.60.

По мнению аналитиков, встреча будет результативной. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.51, на ТБ 3.5 дают 2.30. В трех из пяти последних очных матчей было забито больше трех мячей.

Бетторы БЕТСИТИ не согласны с котировками букмекеров и отдают предпочтение «Реалу». На победу гостей ставят 50% игроков. 25% верят в успех хозяев, еще 25% выбрали ничейный результат.

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