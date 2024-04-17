«Бавария» – «Арсенал»: большинство игроков БЕТСИТИ ставят на команду Кейна

17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и «Арсенал». Встреча состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22:00.

В минувшие выходные немецкий гранд официально сложил полномочия чемпиона Германии. Последний шанс команды Томаса Тухеля завершить сезон с трофеем – победа в Лиге чемпионов.

«Арсенал» в последнем туре чемпионата Англии уступил «Астон Вилле» (0:2) и потерял первое место в таблице, пропустив вперед «Манчестер Сити». Поражением от бирмингемцев завершилась 11-матчевая беспроигрышная серия коллектива Микеля Артеты в АПЛ.

«Бавария» выиграла шесть из семи последних матчей на своем поле во всех турнирах. Победой завершились три из четырех домашних игр мюнхенцев в ЛЧ.

«Арсенал» выиграл только один из четырех выездных матчей Лиги чемпионов – одна ничья и два поражения.

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Аналитики БЕТСИТИ считают, что у «Баварии» чуть больше шансов на победу в ответном матче. На успех хозяев предлагают коэффициент 2.60, триумф гостей идет за 2.80, вероятность ничейного результата оценивается кэфом 3.60.

По мнению экспертов, ничья 2:2 в первой встрече делает мюнхенцев фаворитами всего противостояния. На проход «Баварии» в полуфинал дают 1.86, на итоговый успех «Арсенала» можно поставить за 2.00.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «Баварии». На хозяев ставят 55% игроков, 22% верят гостей, ничью выбрали 23%.

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