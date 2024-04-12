Как космобукмекеры бороздят просторы Вселенной

Вот уже несколько веков подряд тема космоса не дает покоя лучшим умам человечества.

Неугомонные туристы записываются в космические экспедиции, магнаты-визионеры строят ракеты, амбициозные компании запускают околокосмические проекты.

В опыте космического маркетинга больше идей, чем практических результатов. После шумного запуска автомобиля Тесла на космическом корабле SpaceX Илона Маска больше ничего грандиозного в этой сфере не произошло. Оно и понятно, космическая реклама – это дорого и, в силу зарегулированности отрасли, сложна в реализации.

Незадолго до отмечаемого сегодня Дня космонавтики в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, позволяющий «Роскосмосу» размещать рекламу на космической технике и объектах инфраструктуры. Крупные российские банки и страховые компаний уже подтвердили, что заинтересованы в таких услугах и изъявили желание принять участие в создании названий космических кораблей. Кстати, несколько лет назад брендинг в космосе собирался осуществить Герман Греф, инициировав наклеивание стикера «Сбербанка» на корпус МКС, но рекламная акция была отменена.

Российский бизнес давно всматривается в звезды. Еще в 1992 году ракета-носитель «Протон-М» отправилась на орбиту с рекламой на борту. В те же времена с космодрома Плесецк стартовала ракета «Циклон» с наклеенной на корпус фотографией популярного бренда часов. В апреле 1995 года реклама пробралась и внутрь станции «Мир». Наши космонавты Геннадий Стрекалов, Владимир Дежуров и американец Норман Тагард разыграли тираж одной лотереи в прямом эфире с борта «Мира». Забавно, что им на орбиту даже доставили лотерейные билеты. И – о чудо! – все они оказались выигрышными.

Это было только начало, сегодня клеить плакаты на космические корабли – это уже олдскул. Идеи эволюционируют, становятся ярче, смелее, обрастают новыми технологиями, челленжами, участниками.

Так, например, в преддверии «Игр будущего», первого в истории международного турнира по фиджитал-спорту, организаторами был инициирован запуск ракеты в космос, которая доставила на орбиту главный Трофей турнира. Трофей зарядился космической энергией, побывав на МКС, а после вернулся обратно на Землю вдохновлять участников мультиспортивного турнира на победы.

Ну, и как в любой грандиозной спортивной истории, не обошлось без букмекеров. «Лига Ставок», официальный партнер «Игр будущего» и Тура Трофея, отправила в «космическое» путешествие еще и Капсулу времени с посланием будущим фиджитал-спортсменам от Олимпийских чемпионов и ветеранов спорта. Историческое послание подписали Кирилл Капризов, Алина Загитова, Артур Далалоян, Мурат Гассиев, Артем Дзюба, Леонид Слуцкий, Илья Ковальчук и другие спортсмены. Так Капсула времени стала одним из главных атрибутов Тура Трофея, проехала 8 регионов РФ и финишировала на Байконуре, объединив сотни спортсменов разных поколений.

Вот такая ставка на будущее от первого российского космобукмекера, как многие теперь называют Лигу.

К слову, компания давно уже присматривалась к звездному небу. Три года назад «Лига Ставок» отправила официальный футбольный мяч Премьер-Лиги 21/22 в стратосферу с помощью специальной платформы. Торжественная церемония запуска проходила в старинном городе Переславль-Залесский. Так высоко мячи еще не летали никогда!

По пути «Лиги Ставок» с выводом проектов в верхние слои стратосферы ходили Toshiba и KFC. Японцы использовали воздушные шары с гелием, чтобы доставить четыре пустых стула к границе космоса для рекламного ролика своих телевизоров, а KFC при помощи высотных аэростатов запустили в стратосферу сэндвич.

Сложно сказать, как бы отнесся Юрий Гагарин к космическому маркетингу, космическим идеям «Лиги Ставок» или KFC, но очевидно, что новаторы и энтузиасты всегда будут привлекать внимание и вызывать уважение общественности за открытие новых горизонтов возможностей.