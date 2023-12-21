«Байер» стал зимним чемпионом Бундеслиги. Суперкомпьютер и букмекеры уверены, что лигу выиграет «Бавария»

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«Байер» разгромил «Бохум» (4:0) в 16-м туре чемпионата Германии.

Клуб из Леверкузена ушел на зимнюю паузу лидером Бундеслиги. Однако, букмекеры уверены, что чемпионом вновь станет «Бавария» – на это дают 1.28 против 3.70 у «Байера».

Суперкомпьютер Opta считает также – чемпионство мюнхенцев идет с вероятностью 69%, успех «Байера» – за 2.90.

За последние 29 лет чемпионом Германии 21 раз становилась команда, завершившая календарный год на первом месте.

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Вполне может Байер выиграть
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