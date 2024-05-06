«1хСтавка» оспорит решение ЦУПИС о приостановке приема ставок в апелляционном суде

Букмекерская компания «1xСтавка» подала апелляционную жалобу на решение Единого ЦУПИСа о приостановке приема интерактивных ставок.

Ранее Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск «1хСтавки» к НКО «Мобильная карта» с требованием признать незаконным решение оператора ЦУПИС о приостановке приема переводов интерактивных ставок букмекера.

Теперь это решение будет обжаловано в апелляционной инстанции. Суд пройдет в закрытом формате.

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