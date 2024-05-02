Брюгге – Фиорентина: прогноз на матч 8 мая 2024, Лига Конференций

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Дата матча: 08.05.2024

Место проведения: Стадион Ян Брейдель, Брюгге

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Обзор формы команд

Брюгге показывает впечатляющие результаты в нападении в последних матчах Лиги Конференций, забив 13 голов в последних 5 играх. Однако они также пропускали голы, с 5 пропущенными мячами в тех же матчах. Брюгге сохраняет хорошую домашнюю форму, что делает их серьезным соперником на своем поле.

Фиорентина продолжает свои выступления в Лиге Конференций без поражений в последних 6 матчах, забивая при этом 12 голов в последних 5 играх. Однако у них есть проблемы в обороне, так как они пропустили 9 мячей в этих же матчах, что указывает на возможные уязвимости в защите.

Исторический контекст и текущие тенденции

Обе команды активно забивают в последних матчах, что делает предстоящую встречу потенциально результативной. Первая игра между этими командами завершилась со счетом 3:2 в пользу Фиорентины, что показывает высокий уровень конкуренции и атакующие намерения обеих сторон.

Прогноз и рекомендация

Учитывая текущую форму и атакующий стиль обеих команд, ожидается открытая и динамичная игра. Брюгге будет использовать преимущество домашнего поля, чтобы попытаться переломить исход серии, в то время как Фиорентина будет стремиться к сохранению своей непобедимой серии в турнире.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за 1.60

Коэффициенты букмекера

  • Победа Брюгге: 2.7
  • Ничья: 3.2
  • Победа Фиорентины: 2.8

Эта ставка основана на последних игровых показателях команд, обе из которых регулярно забивают и пропускают, что делает этот исход вероятным.

Где смотреть матч Брюгге – Фиорентина

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Брюгге Бельгия – Фиорентина Италия
Дата проведения
8 мая, 19.45, «Ян Брейдель»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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