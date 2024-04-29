Удинезе – Наполи: прогноз на матч 6 мая 2024, Серия А

Дата матча: 06.05.2024

Место проведения: Стадион Удинезе

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Обзор состояния команд

Удинезе находится в сложной ситуации, занимая 18-е место с 29 очками после 34 туров. Команда страдает от нестабильности в игре, что видно по серии непобед, а также по регулярно пропускаемым голам в последних матчах. Несмотря на невысокую результативность (4 гола в последних 5 играх), Удинезе всё же демонстрирует способность забивать, особенно благодаря вкладу Лоренцо Лукки.

Наполи занимает 9-е место с 50 очками и также испытывает проблемы с формой, не выиграв в последних трех матчах. Основная проблема команды — защита, пропускавшая в каждом из последних 13 матчей, что особенно критично в последних 5 встречах (10 пропущенных голов). Однако атака под руководством Виктора Осимхена остаётся опасной, благодаря его 16 голам в текущем сезоне.

Тактический анализ и важные факторы

Удинезе показал, что может забивать Наполи в последних противостояниях, и, учитывая уязвимость обороны Наполи, вероятно сможет сделать это снова. С другой стороны, Наполи, несмотря на свои проблемы в защите, продолжает эффективно атаковать, что делает предстоящий матч потенциально результативным.

Обе команды находятся под давлением для демонстрации результатов, особенно Удинезе, борющийся за выживание. Наполи, несмотря на недавние спады, обладает качественным составом, способным взять верх над Удинезе. В свете оборонительных проблем обеих команд можно ожидать, что матч будет богат на голы.

Рекомендация: прогноз на «Обе команды забьют» за 1.75

Коэффициенты на матч:

Победа Удинезе: 3.8

Ничья: 3.7

Победа Наполи: 1.93

Этот выбор подкреплён статистикой обеих команд, которые регулярно забивают и пропускают. Несмотря на сложности в защите, каждая из команд имеет потенциал забить хотя бы один гол, что делает эту ставку привлекательной для бетторов.

Где смотреть матч Удинезе – Наполи

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