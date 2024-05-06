5,4 млрд рублей отчислений заплатили букмекеры за первый квартал 2024-го (ЕЦУПИС)

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Букмекеры заплатили более 5,4 млрд рублей целевых отчислений за первый квартал 2024 года, сообщает ЕЦУПИС.

За аналогичный период прошлого года отчисления составили 4,09 млрд рублей.

ЕЦУПИС отчитывается о целевых отчислениях только с онлайн-ставок. Общие данные по целевым отчислениям должен сообщить Единый регулятор азартных игр.

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А кому и куда отчисляют
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