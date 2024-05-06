«ПСЖ» стал котироваться фаворитом полуфинала ЛЧ с «Боруссией», несмотря на поражение в первом матче

Букмекеры обновили котировки на исход противостояния «ПСЖ» и «Боруссии».

После победы немецкого клуба в первом матче букмекеры считали «Боруссию» фаворитом за 1.82 против 2.00 у «ПСЖ».

Спустя менее недели французский клуб стал котироваться фаворитом на выход в финал за 1.61 против 2.38 у «Боруссии».

Ответная игра состоится 7 мая и начнется в 22:00 мск.

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