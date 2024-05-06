«ПСЖ» стал котироваться фаворитом полуфинала ЛЧ с «Боруссией», несмотря на поражение в первом матче
Букмекеры обновили котировки на исход противостояния «ПСЖ» и «Боруссии».
После победы немецкого клуба в первом матче букмекеры считали «Боруссию» фаворитом за 1.82 против 2.00 у «ПСЖ».
Спустя менее недели французский клуб стал котироваться фаворитом на выход в финал за 1.61 против 2.38 у «Боруссии».
Ответная игра состоится 7 мая и начнется в 22:00 мск.
Еще одна интрига в АПЛ – кто же лучшая домашняя команда? «Ливерпуль», «Сити» и «Арсенал» – почти вровень
для французов это не будет лёгкой прогулкой по "елисейскому полю" на Pars des Prineces.
Вперёд borussen-вы Лучшие!!!
Und die Meinung aller Borus
люди деньги зарабатывают, им плевать что на одних, что на других