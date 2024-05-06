«ПСЖ» стал котироваться фаворитом полуфинала ЛЧ с «Боруссией», несмотря на поражение в первом матче

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Букмекеры обновили котировки на исход противостояния «ПСЖ» и «Боруссии».

После победы немецкого клуба в первом матче букмекеры считали «Боруссию» фаворитом за 1.82 против 2.00 у «ПСЖ».

Спустя менее недели французский клуб стал котироваться фаворитом на выход в финал за 1.61 против 2.38 у «Боруссии».

Ответная игра состоится 7 мая и начнется в 22:00 мск.

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5 комментариев
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Буки при любом результате свое заработают.
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Ответ Waldemar Welschinski
хватит наводить тень на плетень-игра сама покажет,кто будет сильнее,но уверен что для французов это не будет лёгкой прогулкой по "елисейскому полю" на Pars des Prineces. Вперёд borussen-вы Лучшие!!! Und die Meinung aller Borus
Und die Meinung aller Borussia-Gegner ist mir völlig egal ! ! !
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хватит наводить тень на плетень-игра сама покажет,кто будет сильнее,но уверен что

для французов это не будет лёгкой прогулкой по "елисейскому полю" на Pars des Prineces.
Вперёд borussen-вы Лучшие!!!
Und die Meinung aller Borus
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Боруссия, вперёд!
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Ответ Waldemar Welschinski
хватит наводить тень на плетень-игра сама покажет,кто будет сильнее,но уверен что для французов это не будет лёгкой прогулкой по "елисейскому полю" на Pars des Prineces. Вперёд borussen-вы Лучшие!!! Und die Meinung aller Borus
так а при чём тут тень на плетень?
люди деньги зарабатывают, им плевать что на одних, что на других
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