Байер – Рома: прогноз на матч 9 мая 2024, Лига Европы

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Дата матча: 09.05.2024

Место проведения: БайАрена, Леверкузен

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Анализ формы команд

Байер Леверкузен в последнее время показывает отличные результаты в Лиге Европы, сохраняя непобежденный статус в последних 6 играх турнира, в том числе победа над Ромой со счетом 2:0 на выезде. Они демонстрируют высокую результативность, забив 11 голов в последних 5 матчах, но также пропускают с определенной регулярностью — 5 голов в этих же матчах.

Рома сталкивается с определенными трудностями, особенно в обороне, что подтверждается 9 пропущенными мячами в последних 5 играх. Однако атака Ромы остается более-менее стабильной с 6 забитыми голами за аналогичный период.

Исторический контекст и текущие тенденции

  • Рома имеет хороший трек-рекорд против Байера в последних встречах, не проигрывая 5 из 7 последних матчей.
  • Байер, с другой стороны, показывает впечатляющую домашнюю форму, не проигрывая на своем стадионе в последних 30 матчах.

Ключевые факты для ставок

  • Обе команды регулярно забивают в последних матчах, что делает ставку на то, что каждая из команд забьет, привлекательной опцией.
  • Байер и Рома оба демонстрируют нестабильность в обороне, что может предложить высокий общий тотал голов.

Прогноз и рекомендация

С учетом атакующего потенциала обеих команд и их текущей формы, ожидается результативная игра. Возможно, Рома попытается возместить поражение на своем поле, но Байер будет использовать свое преимущество домашнего поля для контроля над игрой.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют + Байер победит» за 2.10

Коэффициенты букмекера

  • Победа Байера: 1.6
  • Ничья: 4.6
  • Победа Ромы: 6.2

Этот прогноз основан на способности Байера доминировать дома и частой уязвимости обеих команд в обороне, что должно способствовать обмену голами.

Где смотреть матч Байер – Рома

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Байер Германия – Рома Италия
Дата проведения
9 мая, 22.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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