«Барса» снова на грани, унесла ноги против последней команды Ла Лиги. В лайве верили в ничью, доходило до 41.00

«Барселона» победила впервые за 4 матча. Сегодня команда Хави обыграла «Альмерию» в 18-м туре Ла Лиги – 3:2. Каталонцы одержали победу впервые за 4 матча – ранее они уступили «Жироне» (2:4) и «Антверпену» (2:3), а также сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).

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Перед матчем «Барселона» была безоговорочным фаворитом за 1.17. «Альмерия», идущая на 20-й строчке, котировалась в 15.00.

На 33-й минуте счет открыл Рафинья после розыгрыша углового. На 41-й забил форвард гостей Лео Баптистао – мяч был засчитан после ВАР. После, на 60-й, Серджи Роберто вывел каталонцев вперед – гол сине-гранатовых снова был забит после розыгрыша углового. На 71-й минуте Эдгар Гонсалес сравнял счет после ошибки вратаря Иньяки Пеньи. На 83-й капитан «Барсы» Роберто сделал дубль.

На 70-й минуте кэф на ничью доходил до 41.00! «Барселона» набрала 38 очков и занимает 3-е место в таблице Ла Лиги. «Альмерия» остается 20-й, имея пять баллов.

«Барселона» уже пропустила больше голов, чем за весь прошлый сезон Ла Лиги. В первых 18 турах чемпионата каталонцы пропустили 21 гол. За весь прошлый сезон Ла Лиги соперники забили им 20 мячей. В нынешнем розыгрыше турнира «Барса» провела всего семь сухих матчей.

«Первый тайм был неприемлем для «Барсы» – не хватало уверенности, но мы не сдались, показали свой дух и добились ключевой победы», – сказал Хави после матча.

Победа есть победа, однако Роберт Левандовски не радуется. 35-летний поляк на забил в третьей игре подряд. У него лишь один гол в 7 последних матчах за «Барселону». В сезоне Ла Лиги нападающий забил 8 мячей в 16 играх.

Если до старта чемпионата Левандовски шел явным фаворитом бомбардирской гонки за 1.55, то сейчас котируется за 2.75.

Лидером стал Джуд Беллингем (2.00), у которого 13 голов в 15 матчах.

Фото: IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO/Global Look Press