Священник из США потратил 117 тысяч долларов от прихожан на азартные игры. Его отстранили от должности в церкви

Отец Георгий Афанасиу из Греческой православной церкви в штате Пенсильвания потратил церковные средства на азартные игры.

По версии следствия, Афанасиу украл у прихожан минимум 117 тысяч долларов с помощью незаконного обналичивания чеков. Священник заявил на допросе, что к краже его побудили «личные трудности».

«Люди расстроены, но многие в церкви поддерживают отца. Скажу вам прямо – мы вернем все деньги, до единого цента.

Да, у него были проблемы с азартными играми. Он упомянул об этом в показаниях полиции. Сегодня это (игровая зависимость – прим. Sports.ru) не редкость», – сказал адвокат священника Пэт Томасси.

Афанасиу отстранили от должности помощника священника. Полиция отпустила его под залог, обязав пройти обследование психического здоровья.

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