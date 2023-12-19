Священник из США потратил 117 тысяч долларов от прихожан на азартные игры. Его отстранили от должности в церкви
Отец Георгий Афанасиу из Греческой православной церкви в штате Пенсильвания потратил церковные средства на азартные игры.
По версии следствия, Афанасиу украл у прихожан минимум 117 тысяч долларов с помощью незаконного обналичивания чеков. Священник заявил на допросе, что к краже его побудили «личные трудности».
«Люди расстроены, но многие в церкви поддерживают отца. Скажу вам прямо – мы вернем все деньги, до единого цента.
Да, у него были проблемы с азартными играми. Он упомянул об этом в показаниях полиции. Сегодня это (игровая зависимость – прим. Sports.ru) не редкость», – сказал адвокат священника Пэт Томасси.
Афанасиу отстранили от должности помощника священника. Полиция отпустила его под залог, обязав пройти обследование психического здоровья.
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а так могу сказать,что хорошо его понимаю (не про кражу,а про лудоманию) ,сам бросил полгода как ставить,когда подсчитал,что внес туда 5,8 млн рублей и вынес обратно только 4 млн .
Осознал,что букмекеры большое зло и благо ЛУДОМАНИЯ обходит меня стороной,страшное это дело
А реклама этих буков ,особенно винлайн,который говорит что просмотр матча без ставки ничего не стОит.....слов нет,ублюдки
Не играйте,друзья