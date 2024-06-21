У Чернявского впервые зашел прогноз на Евро-2024. Он ставил на гол Кейна Дании

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Глеб Чернявский сделал верный прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Данией и Англией (1:1).

Автор Спортса поставил на гол Харри Кейна за 2.20. Англичанин отличился на 18-й минуте.

Это первый прогноз Чернявского на Евро-2024, который сыграл. Шесть предыдущих прогнозов оказались неудачными.

Ставки на Спортсе

Прогнозы Дорского, Чернявского и Лукомского на Евро-2024: верят в гол Кейна и ничью Италии и Испании

5 комментариев
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Точно в дайджест на первое место
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Сначала прочитал черданцева, долго не мог понять причём тут спортс
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Выходит плохо?
Нет, выходит хорошо, заходит плохо.
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