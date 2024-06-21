У Чернявского впервые зашел прогноз на Евро-2024. Он ставил на гол Кейна Дании
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Глеб Чернявский сделал верный прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Данией и Англией (1:1).
Автор Спортса поставил на гол Харри Кейна за 2.20. Англичанин отличился на 18-й минуте.
Это первый прогноз Чернявского на Евро-2024, который сыграл. Шесть предыдущих прогнозов оказались неудачными.
Прогнозы Дорского, Чернявского и Лукомского на Евро-2024: верят в гол Кейна и ничью Италии и Испании
Нет, выходит хорошо, заходит плохо.