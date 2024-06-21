У Чернявского впервые зашел прогноз на Евро-2024. Он ставил на гол Кейна Дании

➡️ Раздаем фрибеты на ЕВРО-2024 каждый день ⚡⚡⚡

Глеб Чернявский сделал верный прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Данией и Англией (1:1).

Автор Спортса поставил на гол Харри Кейна за 2.20. Англичанин отличился на 18-й минуте.

Это первый прогноз Чернявского на Евро-2024, который сыграл. Шесть предыдущих прогнозов оказались неудачными.

Ставки на Спортсе

Прогнозы Дорского, Чернявского и Лукомского на Евро-2024: верят в гол Кейна и ничью Италии и Испании