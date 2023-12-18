Жребий плей-офф ЛЧ: легкий выход «Реала» и «Барсы», сомнения в «Сосьедаде» Захаряна, 11.50 – на вылет «Ман Сити»

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. А букмекеры уже определили фаворитов этих противостояний.

Шесть фаворитов из первой корзины, еще два – из второй

Вот какие коэффициенты выставила БК БЕТСИТИ:

Такие цифры появились сразу после жеребьевки, сейчас они могут быть немного скорректированы. Несколько реплик по жребию и цифрам:

● Как и ожидалось, две команды из второй корзины стали фаворитами своих пар – это «Интер» и «ПСЖ». Впрочем, шансы на проход «Интера» и «Атлетико» примерно равны, а вот французы – явные фавориты перед встречей с «Реал Сосьедад».

● Кажется, интрига в битве ПСВ и дортмундской «Боруссии» все же будет, хотя немцев тоже выделяют с их 1.57. Но остальные пять пар будто бы обойдутся без этого вообще. Ожидаемо, что на проход «Ман Сити» в четвертьфинал коэффициент такой, что даже ставить невозможно.

● В первых матчах клубы из второй корзины сыграют дома. Опять же, на прямую победу хорошие шансы только у «Интера» (2.18) и «ПСЖ» (1.65), ближе к равным у ПСВ (2.50) против «Боруссии» (2.80).

Далее – доминирует первая корзина: ниже двойки шансы на прямую победу оценены у «Баварии» в Риме (1.62) и «Арсенала» в Порту (1.84). И, конечно, «Ман Сити» в Копенгагене (1.45).

● Если букмекеры окажутся правы, то в четвертьфиналы выйдут «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Ман Сити», «Бавария», «Боруссия», «Интер», и «ПСЖ». Веселая компания.

Напомним, первые матчи 1/8 финала пройдут 13-14 и 20-21 февраля, ответные – 5-6 и 12-13 марта 2024 года.

«Ман Сити» все так же – главный фаворит, «Бавария», «Реал» и «Арсенал» – рядом

Вот так выглядят шансы всех команд на победу в Лиге чемпионов на данный момент.

Два оставшихся клуба из АПЛ – в числе главных фаворитов. Уверенно прошедшие групповой этап «Бавария» и «Реал» – здесь же. За итальянцев в топе отдувается только «Интер», остальные – ниже. Францию вне топ-4 сразу же представляет «ПСЖ».

«Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном, несмотря на победу в группе ЛЧ, пока котируется пятым с конца, а ПСВ с его безумными 16 выигрышами в 16 матчах чемпионата Нидерландов – все равно имеет коэффициент больше сотни.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill