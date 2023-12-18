Филипп Воронин признался, что страдал лудоманией: «Я сливал все доходы – иногда в первый же день. Была сильнейшая проблема, зависимость»
Комик Филипп Воронин рассказал, что в период с 2014-го по 2017-й год страдал лудоманией.
– У меня долго была проблема со ставками. Я много зарабатывал, но плохо жил. Это сильнейшая проблема была, прямо зависимость. Лудомания.
– Ты сливал все доходы?
– Все. Причем иногда в первый же день получения. И плохо жил для тех заработков, которые тогда у меня были.
У меня была очень тупая логика, которой я себя оправдывал. А – я проигрываю свои деньги, Б – я не наношу вред никому, кроме себя.
Примерно три года я чувствовал, что эта проблема есть. В какой-то момент я понял, что мне нравится именно процесс, а не выигрыш.
Самое большое заблуждение всех лудоманов – «я выиграю такую-то сумму, решу все свои проблемы и остановлюсь». Нифига. Не существует суммы, которую вы выиграете и остановитесь. Ее просто нет. Вы можете выиграть много…
– Но ты не остановишься.
– Да, я выигрывал огромные суммы для себя в тот момент, но это не было стопом.
Финальная точка находится не в выигрыше, а в проигрыше, – сказал Воронин в интервью Карену Адамяну.
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