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«МЮ» выжил на «Энфилде». При 34 ударах «Ливерпуля» и рекорде по выносам

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Не дали пенальти за руку в штрафной.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» в главном матче 17-го тура АПЛ сыграли вничью (0:0), и это почти что победа «МЮ».

Потому что команда Юргена Клоппа дико давила, радикально доминировала по ударам, опасным моментам и прочим второстепенным метрикам. Но так и не забила.

«Ливерпуль» давил, просил пенальти. А «МЮ» рекордно много выносил

«Ливерпуль», явный фаворит, чуть не забил уже на первой минуте – из хорошей позиции промахнулся Ибраима Конате. Следом классный момент упустили Райан Гравенберх и Мохамед Салах, после углового едва не забил Вирджил ван Дейк, снова пристреливался Конате, были моменты у Дарвина Нуньеса.

В первом тайме повсеместное преимущество хозяев – 15:2 по ударам, 67 на 33% во владении, 9:0 по угловым.

После перерыва почаще огрызался «МЮ», пореже явные моменты шли у «Ливерпуля», хотя в середине второго тайма к голу был близок Александер-Арнолд (здорово бил в касание, не попал в створ). В конце мяч отскочил в руку Люка Шоу – пенальти за это не поставили. Экс-судья Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але рэф!» согласен: «Рука внизу, особого намеренного движения не вижу. Нормальное решение».

Уже в добавленное время Диогу Далот обиделся на судью Майкла Оливера за то, что тот назначил аут в пользу «Ливерпуля». Далот намахал руками на две желтые за минуту. Впрочем, без него «МЮ» спокойно доиграл пару минут и довел матч до 0:0.

По ударам «Ливерпуль» заметно превзошел соперника – 34:6, в створ тоже – 8:1. Общее владение остановилось на 69/31, счет угловых вырос до 12:0. В xG – 2,51 против 0,41. Но без голов.

Как именно приходилось строить игру «МЮ», прекрасно видно по этой карте. Автор Sports.ru и спец по визуализации данных Павел Тихонов (подпишитесь на его канал «Соккер-радар») заметил, насколько часто игрокам «Юнайтед» приходилось просто выносить мяч. 45 раз!

«Единственное, что не понравилось, – результат, – признался Юрген Клопп. – Не могу вспомнить столь доминирующую игру против «Манчестер Юнайтед» – даже когда мы победили 7:0, соперник был активнее».

«Ливерпуль» традиционно не пропускает дома от «МЮ». У Тен Хага первая ничья в сезоне

Игра – в трендах последнего времени.

● «Ливерпуль» не смог выиграть 12-й домашний матч в сезоне: было семь побед в АПЛ, три – в ЛЕ и одна – в Кубке лиги. «МЮ» уперся и не позволил продлить серию. Ливерпульцы проиграли только раз за последние 28 игр АПЛ, хотя того поражения могло и не быть – речь скандальные 1:2 от «Тоттенхэма» с обидным автогол в конце.

● У «Ливерпуля» прервалась результативная серия против «МЮ»: за прошлые пять матчей забили 21 мяч, было три разгрома, а теперь пусто. Зато «Ливерпуль» с Юргеном Клоппом из десяти домашних матчей против «МЮ» теперь уже восемь отыграл всухую.

«МЮ» выиграл лишь один из последних 11 матчей у «Ливерпуля» в АПЛ (четыре ничьих, шесть поражений). Было это в августе 2022-го – 2:1 на «Олд Траффорд». Команда не забивает на «Энфилде» уже пять лет.

● «МЮ» только в 17-м туре впервые в АПЛ сыграл вничью. Символично, что произошло это 17-го числа.

Итог тура в таблице. «Арсенал» вернулся на первое, «Сити» застрял внизу топ-4

Вот как выглядит топ-7 английского футбола.

Из-за ничьей «Ливерпуля» новая смена лидера, команда Клоппа опустилась на второе место. Потому что «Арсенал» выиграл у «Брайтона» (2:0).

«Астон Вилла» по-прежнему в порядке, банда Унаи Эмери до 77-й минуты проигрывала «Брентфорду», но все же победила (2:1). «Сити» уже в пяти очках от первого и в четырех еще от двух команд.

Что дальше у претендентов: матч «Ман Сити» – «Брентфорд» перенесен из-за участия «Сити» в клубном ЧМ, 22 декабря «Вилла» сыграет дома с «Шеффилдом», а на следующий день «Ливерпуль» примет «Арсенал».

Выкатить «Ман Сити» из топ-4 может «Тоттенхэм», у них домашний матч с «Эвертоном».

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
17 декабря, 19.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Эндо, Собослаи (Гомес, 61), Гравенберх (Гакпо, 61), Салах, Диас (Джонс, 78), Нуньес (Эллиотт, 78).
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Эванс, Варан, Шоу, Амрабат, Мактоминей, Майну (Межбри, 82), Антони (Пельистри, 82), Гарначо (Рэшфорд, 71), Хейлунд.
Предупреждения:
Нуньес (21), Майну (27), Амрабат (35), Эндо (45), Шоу (88), Рэшфорд (90), Диогу Далот (90).
Удаление:
Диогу Далот (90).

Новый провал «Ман Сити»: 2:0 ➡️ 2:2. Неужели кризис?

Фото: Mark Cosgrove/Global Look Press

21 комментарий
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честно говоря матч вообще ни о чём, зря потраченное время
+15
0
+15
Спасти очко автобуса не так и сложно - главное, защитить горловину бензобака и выхлопную трубу
+8
-2
+6
Ответ Roma Filonenko
то есть выходы Гарначо и Хойлунда один на один не были опаснее 34 ударов?))
Что там опасного то-удары прямо в вратаря
Уууууу Опаассснннооость то какая
+7
-2
+5
Ответ Roma Filonenko
то есть выходы Гарначо и Хойлунда один на один не были опаснее 34 ударов?))
выход Хойлуна по определению не считается опасным, сегодня 17 декабря, человек забил 0 голов в АПЛ
+7
-2
+5
Все 134 удара Ливера тянут на суммарный xG в районе полутора. Два момента МЮ были опаснее в совокупности.
Не увидел тут отскока, Ливер может лучше, а Мю хорошо пахал в обороне.
+8
-5
+3
Очень трусливо играл МЮ, но есть результат. Теперь Тен Хаг будет автобусы ставить?
+5
-3
+2
Ответ MikhaL
Пенальти то был..
если ты про руку Шо, то нет
+1
0
+1
Ответ gninnur esrever*
Все 134 удара Ливера тянут на суммарный xG в районе полутора. Два момента МЮ были опаснее в совокупности. Не увидел тут отскока, Ливер может лучше, а Мю хорошо пахал в обороне.
мю плохо играл в обороне просто лфк не реализовал моменты, каждый навес в штрафную мю заканчивался ударом головой
+1
0
+1
Ответ gninnur esrever*
Все 134 удара Ливера тянут на суммарный xG в районе полутора. Два момента МЮ были опаснее в совокупности. Не увидел тут отскока, Ливер может лучше, а Мю хорошо пахал в обороне.
Если бы моя команда,которая считается топом ,сыграла так же ,то у меня бы сгорел пердак .Мю 10 раз за весь матч пересёк центр поля и ещё утверждает ,что у них было больше опасных моментов ,совесть хоть имеете?
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МЮ будет скатываться еще ниже. Посмотрите на разницу мячей. У МЮ 18-21 и неказистые -3, когда у остальной топ-6 = серьезный плюсовой перевес. Это статистическая аномалия и какой-то дичайший "лак", что МЮ с такой разницей так высоко и имеет так много очков. Должны падать ниже.
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выжил 🤣🤣🤣 ага
запомнился момент с карточкой Нунеса. Влупил после свистка и все равно не попал в пустые ворота 🤣🤣🤣
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Унылая игра Ливерпуля, особенно учитывая, что их основа на неделе отдыхала, а МЮ играл с Баварией
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тоже футбол смотришь только в нарезке и по статистике? 🤣
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Очень трусливо играл МЮ, но есть результат. Теперь Тен Хаг будет автобусы ставить?
Вылет из ЛЧ отличный результат для нынешнего Юнайтед
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Вылет из ЛЧ отличный результат для нынешнего Юнайтед
лучше вылететь из ЛЧ чем играть с чукаричками за кубок провинциалов 🤣🤣🤣
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Ответ gninnur esrever*
Все 134 удара Ливера тянут на суммарный xG в районе полутора. Два момента МЮ были опаснее в совокупности. Не увидел тут отскока, Ливер может лучше, а Мю хорошо пахал в обороне.
МЮ показал неказистый слабый автобус типичного аутсайдера, который приехал с целью не пропустить. Я знавал команды с более качественным и приятным автобусом, с внятной контр-игрой и минимум опасных моментов у соперника.

Между качественным автобусом... например Рубина в матче с Барселоной или лучших защитных команд Маура, или сборной Италии... И вот между ВОТ ЭТИМ, что сегодня сыграл МЮ - есть разница. Такой автобус тебе выкатит любой аутсайдер, который решит попытаться сыграть 0-0, для этого особых навыков не нужно... То, что МЮ не пропустил, во многом просто стечение обстоятельств. Грамотный же автобус вообще так сушит игру, что там 1-2 момента за игру максимум.
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