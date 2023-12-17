«МЮ» выжил на «Энфилде». При 34 ударах «Ливерпуля» и рекорде по выносам
Не дали пенальти за руку в штрафной.
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» в главном матче 17-го тура АПЛ сыграли вничью (0:0), и это почти что победа «МЮ».
Потому что команда Юргена Клоппа дико давила, радикально доминировала по ударам, опасным моментам и прочим второстепенным метрикам. Но так и не забила.
«Ливерпуль» давил, просил пенальти. А «МЮ» рекордно много выносил
«Ливерпуль», явный фаворит, чуть не забил уже на первой минуте – из хорошей позиции промахнулся Ибраима Конате. Следом классный момент упустили Райан Гравенберх и Мохамед Салах, после углового едва не забил Вирджил ван Дейк, снова пристреливался Конате, были моменты у Дарвина Нуньеса.
В первом тайме повсеместное преимущество хозяев – 15:2 по ударам, 67 на 33% во владении, 9:0 по угловым.
После перерыва почаще огрызался «МЮ», пореже явные моменты шли у «Ливерпуля», хотя в середине второго тайма к голу был близок Александер-Арнолд (здорово бил в касание, не попал в створ). В конце мяч отскочил в руку Люка Шоу – пенальти за это не поставили. Экс-судья Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але рэф!» согласен: «Рука внизу, особого намеренного движения не вижу. Нормальное решение».
Уже в добавленное время Диогу Далот обиделся на судью Майкла Оливера за то, что тот назначил аут в пользу «Ливерпуля». Далот намахал руками на две желтые за минуту. Впрочем, без него «МЮ» спокойно доиграл пару минут и довел матч до 0:0.
По ударам «Ливерпуль» заметно превзошел соперника – 34:6, в створ тоже – 8:1. Общее владение остановилось на 69/31, счет угловых вырос до 12:0. В xG – 2,51 против 0,41. Но без голов.
Как именно приходилось строить игру «МЮ», прекрасно видно по этой карте. Автор Sports.ru и спец по визуализации данных Павел Тихонов (подпишитесь на его канал «Соккер-радар») заметил, насколько часто игрокам «Юнайтед» приходилось просто выносить мяч. 45 раз!
«Единственное, что не понравилось, – результат, – признался Юрген Клопп. – Не могу вспомнить столь доминирующую игру против «Манчестер Юнайтед» – даже когда мы победили 7:0, соперник был активнее».
«Ливерпуль» традиционно не пропускает дома от «МЮ». У Тен Хага первая ничья в сезоне
Игра – в трендах последнего времени.
● «Ливерпуль» не смог выиграть 12-й домашний матч в сезоне: было семь побед в АПЛ, три – в ЛЕ и одна – в Кубке лиги. «МЮ» уперся и не позволил продлить серию. Ливерпульцы проиграли только раз за последние 28 игр АПЛ, хотя того поражения могло и не быть – речь скандальные 1:2 от «Тоттенхэма» с обидным автогол в конце.
● У «Ливерпуля» прервалась результативная серия против «МЮ»: за прошлые пять матчей забили 21 мяч, было три разгрома, а теперь пусто. Зато «Ливерпуль» с Юргеном Клоппом из десяти домашних матчей против «МЮ» теперь уже восемь отыграл всухую.
● «МЮ» выиграл лишь один из последних 11 матчей у «Ливерпуля» в АПЛ (четыре ничьих, шесть поражений). Было это в августе 2022-го – 2:1 на «Олд Траффорд». Команда не забивает на «Энфилде» уже пять лет.
● «МЮ» только в 17-м туре впервые в АПЛ сыграл вничью. Символично, что произошло это 17-го числа.
Итог тура в таблице. «Арсенал» вернулся на первое, «Сити» застрял внизу топ-4
Вот как выглядит топ-7 английского футбола.
Из-за ничьей «Ливерпуля» новая смена лидера, команда Клоппа опустилась на второе место. Потому что «Арсенал» выиграл у «Брайтона» (2:0).
«Астон Вилла» по-прежнему в порядке, банда Унаи Эмери до 77-й минуты проигрывала «Брентфорду», но все же победила (2:1). «Сити» уже в пяти очках от первого и в четырех еще от двух команд.
Что дальше у претендентов: матч «Ман Сити» – «Брентфорд» перенесен из-за участия «Сити» в клубном ЧМ, 22 декабря «Вилла» сыграет дома с «Шеффилдом», а на следующий день «Ливерпуль» примет «Арсенал».
Выкатить «Ман Сити» из топ-4 может «Тоттенхэм», у них домашний матч с «Эвертоном».
- Дата проведения
- 17 декабря, 19.30, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Эндо, Собослаи (Гомес, 61), Гравенберх (Гакпо, 61), Салах, Диас (Джонс, 78), Нуньес (Эллиотт, 78).
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Эванс, Варан, Шоу, Амрабат, Мактоминей, Майну (Межбри, 82), Антони (Пельистри, 82), Гарначо (Рэшфорд, 71), Хейлунд.
- Предупреждения:
- Нуньес (21), Майну (27), Амрабат (35), Эндо (45), Шоу (88), Рэшфорд (90), Диогу Далот (90).
- Удаление:
- Диогу Далот (90).
Новый провал «Ман Сити»: 2:0 ➡️ 2:2. Неужели кризис?
Фото: Mark Cosgrove/Global Look Press
Уууууу Опаассснннооость то какая
Не увидел тут отскока, Ливер может лучше, а Мю хорошо пахал в обороне.
запомнился момент с карточкой Нунеса. Влупил после свистка и все равно не попал в пустые ворота 🤣🤣🤣
Между качественным автобусом... например Рубина в матче с Барселоной или лучших защитных команд Маура, или сборной Италии... И вот между ВОТ ЭТИМ, что сегодня сыграл МЮ - есть разница. Такой автобус тебе выкатит любой аутсайдер, который решит попытаться сыграть 0-0, для этого особых навыков не нужно... То, что МЮ не пропустил, во многом просто стечение обстоятельств. Грамотный же автобус вообще так сушит игру, что там 1-2 момента за игру максимум.