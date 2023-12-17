«МЮ» выжил на «Энфилде». При 34 ударах «Ливерпуля» и рекорде по выносам

Не дали пенальти за руку в штрафной.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» в главном матче 17-го тура АПЛ сыграли вничью (0:0), и это почти что победа «МЮ».

Потому что команда Юргена Клоппа дико давила, радикально доминировала по ударам, опасным моментам и прочим второстепенным метрикам. Но так и не забила.

«Ливерпуль» давил, просил пенальти. А «МЮ» рекордно много выносил

«Ливерпуль», явный фаворит, чуть не забил уже на первой минуте – из хорошей позиции промахнулся Ибраима Конате. Следом классный момент упустили Райан Гравенберх и Мохамед Салах, после углового едва не забил Вирджил ван Дейк, снова пристреливался Конате, были моменты у Дарвина Нуньеса.

В первом тайме повсеместное преимущество хозяев – 15:2 по ударам, 67 на 33% во владении, 9:0 по угловым.

После перерыва почаще огрызался «МЮ», пореже явные моменты шли у «Ливерпуля», хотя в середине второго тайма к голу был близок Александер-Арнолд (здорово бил в касание, не попал в створ). В конце мяч отскочил в руку Люка Шоу – пенальти за это не поставили. Экс-судья Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але рэф!» согласен: «Рука внизу, особого намеренного движения не вижу. Нормальное решение».

Уже в добавленное время Диогу Далот обиделся на судью Майкла Оливера за то, что тот назначил аут в пользу «Ливерпуля». Далот намахал руками на две желтые за минуту. Впрочем, без него «МЮ» спокойно доиграл пару минут и довел матч до 0:0.

По ударам «Ливерпуль» заметно превзошел соперника – 34:6, в створ тоже – 8:1. Общее владение остановилось на 69/31, счет угловых вырос до 12:0. В xG – 2,51 против 0,41 . Но без голов.

Как именно приходилось строить игру «МЮ», прекрасно видно по этой карте. Автор Sports.ru и спец по визуализации данных Павел Тихонов (подпишитесь на его канал «Соккер-радар») заметил, насколько часто игрокам «Юнайтед» приходилось просто выносить мяч. 45 раз!

«Единственное, что не понравилось, – результат, – признался Юрген Клопп. – Не могу вспомнить столь доминирующую игру против «Манчестер Юнайтед» – даже когда мы победили 7:0, соперник был активнее ».

«Ливерпуль» традиционно не пропускает дома от «МЮ». У Тен Хага первая ничья в сезоне

Игра – в трендах последнего времени.

● «Ливерпуль» не смог выиграть 12-й домашний матч в сезоне: было семь побед в АПЛ, три – в ЛЕ и одна – в Кубке лиги. «МЮ» уперся и не позволил продлить серию. Ливерпульцы проиграли только раз за последние 28 игр АПЛ, хотя того поражения могло и не быть – речь скандальные 1:2 от «Тоттенхэма» с обидным автогол в конце.

● У «Ливерпуля» прервалась результативная серия против «МЮ»: за прошлые пять матчей забили 21 мяч, было три разгрома, а теперь пусто. Зато «Ливерпуль» с Юргеном Клоппом из десяти домашних матчей против «МЮ» теперь уже восемь отыграл всухую.

● «МЮ» выиграл лишь один из последних 11 матчей у «Ливерпуля» в АПЛ (четыре ничьих, шесть поражений). Было это в августе 2022-го – 2:1 на «Олд Траффорд». Команда не забивает на «Энфилде» уже пять лет.

● «МЮ» только в 17-м туре впервые в АПЛ сыграл вничью. Символично, что произошло это 17-го числа.

Итог тура в таблице. «Арсенал» вернулся на первое, «Сити» застрял внизу топ-4

Вот как выглядит топ-7 английского футбола.

Из-за ничьей «Ливерпуля» новая смена лидера, команда Клоппа опустилась на второе место. Потому что «Арсенал» выиграл у «Брайтона» (2:0).

«Астон Вилла» по-прежнему в порядке, банда Унаи Эмери до 77-й минуты проигрывала «Брентфорду», но все же победила (2:1) . «Сити» уже в пяти очках от первого и в четырех еще от двух команд.

Что дальше у претендентов: матч «Ман Сити» – «Брентфорд» перенесен из-за участия «Сити» в клубном ЧМ, 22 декабря «Вилла» сыграет дома с «Шеффилдом», а на следующий день «Ливерпуль» примет «Арсенал».

Выкатить «Ман Сити» из топ-4 может «Тоттенхэм», у них домашний матч с «Эвертоном».

Фото: Mark Cosgrove/Global Look Press