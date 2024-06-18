Конор поставил 60 тысяч фунтов на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024
Конор Макгрегор считает, что Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024.
Ирландский боец поставил 60 тысяч фунтов с коэффициентом 15.00 на то, то 39-летний форвард сборной Португалии выиграет «Золотую бутсу» на турнире в Германии.
«60 тысяч на то, что Роналду сохранит «Золотую бутсу». Siuuu!» – написал боец.
Выигрыш Макгрегора может составить 900 тысяч фунтов.
Скриншот: x.com/TheNotoriousMMA
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