Конор поставил 60 тысяч фунтов на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024

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Конор Макгрегор считает, что Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024.

Ирландский боец поставил 60 тысяч фунтов с коэффициентом 15.00 на то, то 39-летний форвард сборной Португалии выиграет «Золотую бутсу» на турнире в Германии.

«60 тысяч на то, что Роналду сохранит «Золотую  бутсу». Siuuu!» – написал боец.

Выигрыш Макгрегора может составить 900 тысяч фунтов.

Скриншот: x.com/TheNotoriousMMA

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64 комментария
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это было не просто смело, это было ****** как смело (с)
+109
-2
+107
Легчайшие деньги для букмекера
+82
-3
+79
Поставил 60, а на буках нагрел все 500 тыщ
Все ржут, но ирландец свое дело знает
+37
0
+37
- бабки
+32
-4
+28
-60к у Конора)
+23
-5
+18
Только если Португалия будет бить по 2 пенальти за игру
+16
-6
+10
Видимо последние мозги оставил на ринге
+13
-6
+7
обычная реклама бука
+6
0
+6
так бездарно профукать 60 кусков )))
+10
-4
+6
Это как поставить, что Конор возьмет пояс UFC
+6
-1
+5
-60
+6
-2
+4
Ответ Roman
-60к у Конора)
может себе позволить)
а для друга - поддержка
+4
0
+4
Ответ Ильдар М
может себе позволить) а для друга - поддержка
Ну сумма для Конора несущественная, но внимание к нему самому ставка вызвала немалое☝🏻
+3
0
+3
БК прокомментировала эту ставку:
- Лёгкие деньги (с).
+5
-2
+3
Ответ Ansu Fati
Это же 5 пеналей надо Португалии поставить. Проигрышный пари
А как он с 5 шесть забьёт?
+4
-1
+3
Ответ Nikolay Kavcic
Поставил 60, а на буках нагрел все 500 тыщ Все ржут, но ирландец свое дело знает
Боюсь, что намного больше. Букмекеры платят за рекламу в несколько раз выше рынка
+2
0
+2
Ответ Nikolay Kavcic
Поставил 60, а на буках нагрел все 500 тыщ Все ржут, но ирландец свое дело знает
Скорее всего вообще не ставил, ему скрин готовый прислали и заплатили))
+2
0
+2
Ответ Лех.Валенса
Только если Португалия будет бить по 2 пенальти за игру
вряд ли, это же не катарское шапито
+6
-4
+2
С таким успехом, он мог мне перевести эти деньги. Я бы хоть спасибо сказал. А буки даже это не скажет
+2
0
+2
Легчайшие минус 60 тысяч.
+1
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+1
Ответ Афанасий Дирихле
А как он с 5 шесть забьёт?
Шестой забьет Бруну Фернандеш, уже не с пенальти, но Роналду потребует переписать на него, потому что он рядом стоял.
+4
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Деньги на ветер
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0
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Он не станет лучшим бомбардиром даже если его там одного оставить
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Конор, нажимай "выкупить ставку")
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Криш начал за "здравие"
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Для Коннора 60 тысяч как для большинства проживающих в России 60 рублей
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Коэффициент 15, то есть вероятность около 7%, ахахаххахахвхвхвххвхвхвхвхахахаххах
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да ему жмут эти бабосы!Рональдо- старичело.
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Сколько Дуэльбитс ему интересно заплатил ?
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Ну с учётом что Мбаппе сломался, а Кейн сделал всего два касания в первом туре. Не такая уж и глупая ставка, пару моментов у Криша было!
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