«Винлайн» выиграл суд против трех клиентов. Они делали ставки на «заранее известные» исходы
Букмекер «Винлайн» выиграл суд против трех бетторов, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы
Компания отказала трем игрокам в выплате выигрышей из-за подозрения в нечестной игре. Суд встал на сторону БК и постановил, что бетторы делали ставки на заранее известные им исходы.
«Суд приходит к выводу, что истец нарушил принцип «Честной игры», заключая пари на исходы событий, относительно которых у ответчика имелись основания полагать, что они заранее известны истцу, что напрямую противоречит существу сделки по заключению пари (пари заключается на событие, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет).
В связи с этим оснований для удовлетворения исковых требований у суда не имеется», – говорится в решении суда.
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