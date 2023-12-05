«Ваши деньги ко мне в карман текут». Джордан = одержимость, ставил на все: от того, чей багаж придет первым, до заездов в пончичной

Майкл Джордан – великий спортсмен. Усомниться в его величии невозможно, поливать грязью его достижения – невозможно. Человек сделал себя сам, став праотцом той самой НБА, которую мы сейчас знаем. Спустя столько лет он все равно поднимает планку все выше и выше – то самый богатый спортсмен-миллиардер в истории, то лучшую документалку придумает, но за всем этим лоском и клубами сигарного дыма многие забывают про одержимость Эмджея. Одержимость ставками, пари и прочими адреналиновыми инъекциями.

Раздел «Ставки» на Sports.ru прошелся по самым интересным и необычным случаям в жизни Майкла, связанным со ставками.

Четвертак

Все началось еще в школе, где Джордан разводил ребят и тренеров на точные штрафные броски. Работало безотказно, суммы росли, Майкл радовался. 25 центов – не предел, как вам постоянные пари с Роем Уильямсом на газировку?

Майкл как-то раз случайно обронил Дину Смиту (тренер, которого он называл вторым отцом), что Рой задолжал ему бутылку кока-колы. Ничего не понявший Смит спросил Уильямса, что за ерунду мелет Майкл. «А, он имел в виду пари, что мы заключили с ним в ходе вчерашней тренировки», – пояснил Рой. Позже, уже играя в НБА, Джордан любил соревноваться в различных видеоиграх с Дэвидом Фальком. Причем вел себя как ребенок.

Дэвид Манн, выпускник университета Северной Каролины, который часто играл с Джорданом в гольф (тогда гольфом называли забрасывание мячиков в стакан), рассказывал:

«Он захотел сыграть и предложил делать ставки на попадание мяча в стакан, ставки были мелкими, всего по четвертаку или по десять центов, и после 30 минут игры я побеждал. Мне нужно было идти на лекцию, а Майкл не давал уйти, хотел всегда отыграться. Он заставил меня играть еще, а потом еще, но я не все никак не хотел проигрывать, а потому продолжал попадать в стакан». Наконец, рассердившись, Джордан швырнул на пол клюшку и ушел. «Он остался должен мне 75 центов, но так и не отдал этих денег».

Параллельно с азартом росло и эго Майкла.

Любой ценой

Если Джордан говорил, что ставит на что угодно, то имелось в виду именно «что угодно», а не просто какая-нибудь игра. В те времена, когда команды НБА еще не были знакомы с чартерными рейсами, «Буллз» ждали багаж перед матчем в Портленде. Вдруг Джордан бросил сто баксов на конвейерную ленту: «А спорим, что мой багаж выползет первым?» Девять игроков повелись, на кону тысяча, кто победил? Вещи Джордана показались на ленте первыми, и он с невероятным воодушевлением собрал у всех деньги.

Как так вышло? Майкл подкупил грузчика, чтобы тот сделал все как следует. На карман упало он не так много, всего несколько сотен, зарабатывая в те времена десятки миллионов ему просто ему нравилось побеждать любой ценой. Майкл понимал теорию договорняков, тем более сам все контролировал. Актерская игра тоже была на высоте – никто не усомнился в искренности.

Уилл Пердью – аналитик телеканала NBC Sports Chicago, в интервью Athletic рассказывал, как Джордан обдурил всех в гонках Dunkin’ Donuts:

«Я играл с Майклом – величайшим читером всех времен и народов. Он заряжал на виртуальные гонки в сети ресторанов Dunkin’ Donuts, но мы не знали, что и здесь он нагло мухлевал. На всяких репетициях и прогонах присутствовала охрана, и они видели, кто побеждает. Джордан втихаря спрашивал у охранников, кто победит, а потом заряжал на этого самого победителя. Прежде чем до меня дошло, что тут что-то нечисто, я влетел ему несколько раз. Узнав, в чем дело, решил, что теперь буду играть, только если мне дадут право первым делать ставку. Он наотрез отказался».

Ну и еще о карточной игре Crazy Eights – Базз Питерсон, одноклубник Майкла по команде университета Северной Каролины, рассказал о том, как играл в карты в гостинице города Сиракьюз с несколькими людьми, среди которых были его мама и с Майкл. Базз заметил, что Джордан, играя против его мамы, смухлевал, спрятав «восьмерку» под правой ногой. Базз не бузил, но осадок остался.

Стремление раздавить и уничтожить

В 1990-е годы на борту самолета «Буллз» работало самое настоящее казино – Sports Illustrated сделал эпохальное фото, на котором Рон Харпер, Скотти Пиппен и Майкл Джордан режутся в карты прямо на полу самолета, постелив на него не идеально сложенное одеяло. Его свернули так, чтобы карты не разлетались, точно знали, как лучше.

В том же самолете однажды произошел разговор между Джоном Паксоном и Эмджеем. Паксон спросил: «И чего тебе неймется с нами играть?». «Ну так ваши деньги ко мне в карман перетекают», – ответил ему Джордан. Все со слов Уилла Пердью, который уже пострадал на пончиковых гонках и поклялся памятью, что этот разговор случился. Джордан действительно заряжал на все подряд и где угодно, но нет сомнений, что главной отдушиной в его азартных играх был гольф.

Близкий друг Майкла и легенда хоккейного «Чикаго» Джереми Реник как-то поехал с Джорданом играть в гольф. После первого раунда Реник выиграл у него пару тысяч.

«Было всего 10 утра, когда я уже собрался уходить, ведь вечером у него была игра против «Кливленда». А он такой «Нет, давай еще сыграем!» Ну я и согласился: набрали полную сумку льда, пива и двинули дальше. Еще 18 лунок, и я снова выиграл у него пару косарей. Мы весь день пили пиво, и вот Майклу пора ехать на игру. Я сказал ему, что звякну букмекеру и все выигранные деньги заряжу на «Кливленд».

А он бросил в ответ: «Слушай сюда. Спорим, что мы выиграем с разницей в 20 очков, а я пробью отметку в 40?» Ну я ему «По рукам». И вот этот хитрожопый взял и набрал 52 очка, а «Буллз» победили с разницей в 26». Важно отметить, что «Буллз» уже несколько игр не могли выиграть с (+20).

Гольфист Рики Фаулер в интервью с журналистом Джейсоном Собелом, пишущим о гольфе, так описывал свои впечатления от встречи с Джорданом:

«Джей буквально накачивает тебя адреналином. Игра с ним – один из лучших вариантов подготовки к реальному турниру по гольфу. С тобой он сыграет на все, что хочешь – на все, что может тебя напугать до усрачки».

Суть ставок для Джордана даже не в деньгах, а в утолении жажды соревноваться, в стремлении раздавить и унизить противника. Это настоящая патология.

Пожимая плечами

В первом матче финала НБА-1992 года против «Портленд Трейл Блэйзерс» Джордан забросил шесть трехочковых бросков, и после этого издевательски развел руки и пожал плечами. Все долго гадали, что это значило – теорий построили массу. Суть была проста.

Накануне вечером он проигрался в карты Мэджику Джонсону

Только тот, кто не знает Майкла Джордана, может утверждать, что у него проблемы с азартными играми. У него с ними нет никаких проблем. Кому-то нравится сытно обедать, кому-то рыбачить, кому-то охотиться, кому-то пить пиво, а кому-то играть. Майкл Джордан любит играть в азартные игры.

Остальное – история.

Фото: Gettyimages/Jonathan Daniel / Freier Fotograf, Streeter Lecka / Staff, John Harrelson / Freier Fotograf, Brian Bahr / Staff; si.com