Победитель лотереи из Флориды не забрал 44 млн долларов в установленный срок. Он уже не сможет забрать деньги

Срок действия выигрышного билета на 44 млн долларов истек во Флориде.

Билет, выигравший крупную сумму, был куплен в июне 2023 года на заправке в Киссимми. Спустя 180 дней после розыгрыша победитель так и не пришел за деньгами.

Теперь 80% невостребованного приза будут направлены в целевой Фонд улучшения образования Флориды, а оставшиеся 20% вернутся в призовой фонд лотереи Florida Lotto.

Вероятность сорвать джекпот в этой лотерее составляет 1 к 22 957 480.

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