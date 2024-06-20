Шансы Испании в полтора раза выше, чем у Италии. Ждать еще одной крупной победы?

Сборные Италии и Испании зарубятся за очки в матче 2-го тура Евро-2024.

На прошлой неделе испанцы расправились с хорватами – 3:0. Все голы были забиты в первом тайме, «фурия роха» полностью контролировала ход матча.

Итальянцы добились не самой простой волевой победы над сборной Албании – 2:1. Они пропустили уже на 1-й минуте, но быстро изменили ситуацию в свою пользу.

В преддверии 2-го тура сборная Испании выглядит фаворитом. «БЕТСИТИ» дает коэффициент 2,30 на победу этой команды в матче с итальянцами. Поставить на «скуадру адзурру» можно с 3,80.

С фаворитом все ясно, но в противостоянии тяжеловесов европейского футбола может случиться всякое… Самое время для фрибета 2000 рублей за первую ставку от «БЕТСИТИ»!