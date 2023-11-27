Букмекеры перестали верить в чемпионство «Краснодара». Победа «Зенита» в РПЛ рухнула до 1.30

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона РПЛ после 16-го тура.

«Зенит» укрепился в статусе главного претендента на чемпионство. После 15-го тура на петербуржцев давали 1.43, сейчас – 1.30.

Шансы «Краснодара» на золото после 1:3 с «Уралом» взлетели с 4.50 до 6.50. Далее идут «Динамо» (20.00), «Спартак» (20.00) и ЦСКА (25.00).

«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на одно очко.

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