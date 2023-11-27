Букмекеры перестали верить в чемпионство «Краснодара». Победа «Зенита» в РПЛ рухнула до 1.30

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Букмекеры обновили котировки на итоги сезона РПЛ после 16-го тура.

«Зенит» укрепился в статусе главного претендента на чемпионство. После 15-го тура на петербуржцев давали 1.43, сейчас – 1.30.

Шансы «Краснодара» на золото после 1:3 с «Уралом» взлетели с 4.50 до 6.50. Далее идут «Динамо» (20.00), «Спартак» (20.00) и ЦСКА (25.00).

«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на одно очко.

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5 комментариев

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Удар Кержакова
Прям рухнуло и взлетел?
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Вячеслав Припузов
Ответ Удар Кержакова
Прям рухнуло и взлетел?
Да какие то странные формулировки у букмекеров, шиворот- навыворот
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Вячеслав Припузов
Ответ Rinat Gazimzyanov
Такое ощущение что букмекеры знают больше чем все.Иначе рейтинг Зенита на победу был единицей.
Кто платит тот и заказывает музыку
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