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Кто работает дольше всех в Европе тренером? А кто – главный кандидат на увольнение? Разбираемся в линиях

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В последнее время тренеры уходят с работы, порой, даже не доработав первый сезон до конца. Раздел «Ставки» на Sports.ru посмотрел на топ-5 главных тренеров долгожителей, но не забыл и про главных букмекерских кандидатов на увольнение.

Гвардиола и Гасперини

Сложно не включить Пепа в список главных тренеров-долгожителей, тем более разница по времени проведенном в клубе между ним и Джан Пьеро – 17 дней.

Объяснять, почему Гвардиола так долго работает в  «Манчестер Сити», уже нет никакого смысла. После победы в Лиге чемпионов Пеп забронировал за собой место у руля до того момента, пока ему это не надоест. Теперь у команды все важные клубные трофеи, шикарный состав и репутация. Команда на сто процентов – тренерская, да и в составе есть бист Холанд – форвард, которого в карьере Пепа не было никогда. Месси, конечно, был главным оружием десятилетия назад, но Лео не профильный страйкер. 

Пока у Пепа есть мотивация – есть и победы. На то, что Гвардиолу уволят – невероятные 201.00.

С Гасперини ситуация сложнее. Дед принял «Аталанту» в статусе середняка, боровшегося за выживание. Теперь – это не только команда, убивающая таланты Миранчука, но и одна из самых тактически гибких команд мира. Про прессинг Гасперини ходят легенды, а его модель пытались применять примерно все коучи мира. 

Но сейчас «Аталанта» выступает ниже своих возможностей, говорят, что к стилю Джан Пьеро привыкли, а нового выдумать не выходит. После трех топ-3 подряд – восьмое, шестое и еще одно шестое место (пока что) в этом сезоне. Коэффициент на то, что Гасперини – аут, идет за 15.00.

Юрген Клопп

Клопп оказался в «Ливерпуле» в момент стагнации команды. Если бы не приход Юргена, возможно, не было бы тех инвестиций в состав и прочие улучшения в команде, а риск оказаться рядом с соседями по «Эвертону» – был бы высок как никогда. Заменить Суареса не удалось, эпоха Джеррарда закончилась, на трансферном рынке все покупки были мимо, но Клопп заставил не только жить по средствам, но и покупать будущих звезд. Итог – АПЛ, и прочие удовольствия, в виде Лиги чечмпионов. 

Юрген уже восемь лет у руля, и уходить пока не собирается. Разве, что его доконает календарь и травмы в команде. На уход Клоппа – 151.00.

Кристиан Штрайх

Живая легенда «Фрайбурга». Прошел путь от юношеской команды до главной, причем, как гласят немецкие легенды – юношей он тренировал дольше, чем основу. А в основе уже 12 лет!

Кредит доверия немца настолько большой, что он ,как и Гвардиола с Клоппом, уйдет только в двух случаях, один из них – по собственному желанию. ШТрайх вылетал с «Фрайбургом» из первой Бундеслиги, возвращался, создал кучу звезд разной степени яркости, почти дошел до Лиги чемпионов, постоянно напрягает топов, три раза выходил в кврокубки (до прихода Кристиана за всю историю – два выхода).

На увольнение Штрайха – 15.00, однако девятое место и всего четыре очка до зоны еврокубков – гарант безопасности.

Диего Симеоне

На просторах Sports.ru после знаменитого матча «Атлетико» – «Ман Сити» со схемой 5-5-0 всплыл термин «Симеонизация». Так вот, в Мадриде она произошла 23 декабря 2011 года.

Вы вообще помните без подсказок, кто был главным у «матрасников» до Диего? Подумали? Ответ – Грегорио Мансано, отработавший тусклые полгода. Красно-белые из Мадрида страдали зависимостью от смены тренеров до прихода аргентинца, легко меняли коучей по пару-тройку раз за сезон, а потом грянул он. И сходу совершил революцию – почти сразу завоевав титул. Мантра «защита приносит победу» – это про Диего в нулевые. В десятые мы увидели атакующий ураган на «Ванде Метрополитано»  – Симеоне всех обхитрил, начав играть в атаку.

Два финала Лиги чемпионов, бесконечный кредит доверия и экспрессия – 150.00 на то, что Симеоне уволят. Верится? С трудом.

Франк Шмидт

Третий – и самый главный немецкий однолюб в списке – товарищ Шмидт – топ-1 нашего списка. На 16-летие Коуч вместе с «Хайденхаймом» взлетел в Бундеслигу и идет прямо сейчас на 13-й строчке. Да, до зоны вылета три очка, но игра и идеи тренера дают результат. Тут Франк закончил карьеру, впервые побрился (шутка), и начал тренировать. 

Для Шмидта Хайденхайм еще и родной город – там живут всего 50 тысяч человек. Шмидт любит ассоциировать клуб с городом: «Весь Хайденхайм – это прочный средний класс. Люди привыкли упорно трудиться на общее благо. Наш клуб разделяет ценности трудолюбия и единства. Мы никогда не останавливаемся, выкладываемся на максимум, как и люди, которые приходят болеть за нас». 

«Хайденхайм» стабильно играл во второй Бундеслиге с 2014-го, почти всегда финишировал в верхней половине, однажды даже заходил в стыковые матчи, где уступил «Вердеру» только по правилу гостевого гола. Сезон-2022/23 – чемпионский и невероятно драматичный. В последнем туре «Хайденхайм» нуждался в победе для прямого подъема без стыков, но горел «Ян Регенсбургу» из зоны вылета 0:2. 2:2 загорелось на 93-й минуте, 3:2 – на 99-й. 

Так «Хайденхайм» сотворил историю. Шмидт приходил в клуб с одной трибуной с видом на луг, где прогуливались два осла. Теперь стадион вмещает 15 тысяч человек, намечается расширение. 

И до 18-летия недалеко. При этом, на увольнение дают 30.00.

Эрик Тен Хаг

Главный во всех списках на увольнение в текущем сезоне, не только в Бундеслиге, но и во всей топ-5 Европы. Королем Эриком он не стал, до высот тезки не дотянуть, состав перекроил, привез тонну личных хотелок, раскупил Эредивизи, подписал АНтони за сумасшедшие деньги, купил в состав «молодых и перспективных» Эриксена и Каземиро, выгнал легенду клуба Де Хеа... и постоянно ругается с игроками.

«Юнайтед» никак не может стать великим снова, но с таким тренером – величия не достичь. Эрику дали поработать, Эрик с задачей не справляется. Нужен ли Тен Хаг команде? Скорее Тен Хагу нужна эта команда – 2.50 на увольнение.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Christian Kaspar-Bartke, Alexander Scheuber, Naomi Baker, Florencia Tan Jun, Michael Regan, Shaun Botterill

19 комментариев

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Марио 9
У Пепа никогда не было такого крутого напа как Холанд?, а как же Агуэро ? 🤦‍♂️
+12
0
+12
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Ненавидящий2.0
О Ман Сити. Теперь у команды все важные клубные трофеи, шикарный состав и репутация.

по поводу репутации довольно спорно
+13
-5
+8
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SpilightTwarkle
Ответ Марио 9
У Пепа никогда не было такого крутого напа как Холанд?, а как же Агуэро ? 🤦‍♂️
Левандовски?
+5
0
+5
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poggrugrugr
"Вы вообще помните без подсказок, кто был главным у «матрасников» до Диего?" - фаны Атлетико помнят. И Агирре помним, и Кике Фрореса помним
+2
0
+2
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Сергей Данилов
Ответ ман сити фейк
Последние годы они тратят на уровне того же Арсенала, МЮ, НЮ. Но мешок только Сити
и более 100 нарушений финансового фейрплей
+4
-2
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Сергей Данилов
Ответ Марио 9
У Сити репутация команды - чемпиона с треблом
у Сити репутация денежного мешка
+4
-2
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Марио 9
Ответ Ненавидящий2.0
О Ман Сити. Теперь у команды все важные клубные трофеи, шикарный состав и репутация. по поводу репутации довольно спорно
У Сити репутация команды - чемпиона с треблом
+8
-6
+2
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Салесар
Ответ Марио 9
А да, конечно и Левандовски тоже был
Еще Это’о, Ибрагимович
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SpilightTwarkle
Ответ Марио 9
У Сити репутация команды - чемпиона с треблом
Так это и есть трофеи
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El Kapitan
матча «Атлетико» – «Ман Сити» со схемой 5-5-0 всплыл термин «Симеонизация»
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Зато в ответном матче уже Ситявые использовали подобную тактику, причем против Атлетико который играл в меньшинстве (из-за левого удаления, кстати). Это что тогда, "пепезация" получается, согласно логике автора?
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glavredaktor
До прихода Клоппа все покупки были мимо". Фирмино, Милнер, Хендо, Ловрен, Коутиньо, Лаллана, Джан, Клайн, да даже Ориги - все эти ребята весьма неплохо поиграли под руководством Клоппа и пришли в команду до него.
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Artūras Grigas
Автор , ты сам то футбол смотришь?
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Марио 9
Ответ Сергей Данилов
у Сити репутация денежного мешка
МЮ тратит ещё и больше
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ArnoNeputevy
Лысого шарлатана выгонят раньше, чем лысого физрука.
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Первый, кого вспомнил, конечно Левандовски. Странная статья конечно
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Марио 9
Ответ SpilightTwarkle
Левандовски?
А да, конечно и Левандовски тоже был
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Марио 9
Гвардиола уйдёт из Сити только если сам захочет
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