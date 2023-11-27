ХК ЦСКА не пропустил в половине из 6 последних домашних матчей с «Локомотивом». Сегодня ярославцы не забьют за 7.90
ЦСКА примет «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Ярославля не забил в 3 из 6 последних матчей с ЦСКА на выезде. Поставить на отсутствие голов у «Локо» в сегодняшней игре можно за 7.90.
ЦСКА – фаворит матча с коэффициентом 2.43. Победа «Локомотива» идет за 2.90, ничья – за 3.40.
Игра состоится 27 ноября и начнется в 19:30 мск.
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