7-матчевый тренд «Ливерпуля» сыграет с «Борнмутом» за 2.60

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«Борнмут» встретится с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Команда Юргена Клоппа пропускает в первом тайме в семи последних матчах на выезде.

В сегодняшней игре серия «Ливерпуля» продлится за 2.60. Поставить на то, что «Борнмут» не забьет в первом тайме, можно с коэффициентом 1.43.

Матч состоится 1 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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