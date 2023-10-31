«Реал» три сезона подряд проходит в ЛЧ дальше «Барселоны». Это случится снова за 1.65

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«Реал» проходил дальше «Барселоны» в Лиге чемпионов семь раз с сезона-2011/12.

Три раза успешнее была «Барса», еще дважды клубы вылетели на одной стадии – в полуфинале.

«Барселона» в трех последних сезонах вылетала из ЛЧ раньше «Реала». В «Бетсити» за 1.65 можно поставить на то, что мадридцы снова пройдут в Лиге чемпионов дальше каталонцев.

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2 комментария

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Flow market Victor Mercedes
если им прилетит МС в 1/8 то как минимум дальше не пройдут)
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akula_ka-50
Ответ Flow market Victor Mercedes
если им прилетит МС в 1/8 то как минимум дальше не пройдут)
а с чего бы им с МС встречаться в 1/8?) есть шансы, что Реал не выиграет свою группу или МС? ты серьёзно?
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