«Реал» три сезона подряд проходит в ЛЧ дальше «Барселоны». Это случится снова за 1.65
«Реал» проходил дальше «Барселоны» в Лиге чемпионов семь раз с сезона-2011/12.
Три раза успешнее была «Барса», еще дважды клубы вылетели на одной стадии – в полуфинале.
«Барселона» в трех последних сезонах вылетала из ЛЧ раньше «Реала». В «Бетсити» за 1.65 можно поставить на то, что мадридцы снова пройдут в Лиге чемпионов дальше каталонцев.
Матчи «Марселя» и «Лиона» во Франции и АЗ – НЕК в Нидерландах – отменили. Как в таких случаях происходит расчет ставки?
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