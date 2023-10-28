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Матчи «Марселя» и «Лиона» во Франции и АЗ – НЕК в Нидерландах – отменили. Как в таких случаях происходит расчет ставки?

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На этих выходных отменили два матча: «Марсель» против «Лиона» даже не начали, а АЗ против НЕКа остановили на 90-й минуте. Как в таком случае происходит расчет ставок у букмекерских контор? Раздел «Ставки» на Sports.ru с коротким ликбезом.

Случай во Франции

Матч Лиги 1 «Марсель» – «Лион» перенесли из-за атаки на автобус гостей. Перед игрой 10-го тура автобус «Лиона» забросали камнями по пути на стадион «Велодром». Тренер лионцев Фабио Гроссо получил серьезные ранения – осколки стекла попали ему в лицо.

По данным RMC Sport, двумя камнями с брусчатки неизвестные разбили два окна в автобусе. Гроссо после этого пришлось накладывать швы. Пострадал также его помощник. Как сообщает L’Équipe, помимо автобуса команды, также камнями закидали три автобуса с фанатами «Лиона». Болельщики получили легкие травмы, транспортные средства вышли из строя и не могут сразу вернуться в Лион. Решение о том когда проведут матч будет позже.

Как в таких случаях поступают букмекеры? Тут все просто:

Ставки, принятые в прематче сохраняются и возврат возможен только в случае, если переигровки не будет. Как написано в правилах любой букмекерской конторы: «исходы, которые однозначно определены к моменту его остановки, принимаются для расчетов по пари». По неопределяемым исходам – возврат.

А что такое неопределяемые исходы? К ним относятся погодные форс-мажоры (сильный ливень, ураганы, землетрясения и другие катаклизмы и угрозы) или ситуации техногенного характера (пожар на стадионе, авария, плохое состояние газона). При этом прерывания и переносы нормальная практика для многих видов спорта, включая футбол, и они встречаются значительно чаще отмен. Любая спортивная организация выступает за доигрывание прерванного поединка или турнира.

Таким образом коэффициенты на победу «Марселя» – 1.75, «Лиона» – 5.80 или ничью – 4.50, остаются в силе. Те, кто решит поставить на переигровку будут уже использовать новые цифры в линии. Но и тут есть одно «но»: вернуть ставку можно не дожидаясь переигровки по коэффициенту 1.00, если матч откладывается более чем на Х часов. Чаще всего достаточно подождать не менее 48 часов.

Случай в Нидерландах

Экс-форвард сборной Нидерландов Бас Дост потерял сознание во время матча АЗ и НЕКа в Эредивизи. 34-летний нападающий НЕК открыл счет в матче 10-го тура Эредивизи с АЗ, а затем отдал голевой пас.

Около 90-й минуты Бас упал на газон, и игра была приостановлена. Футболисты обеих команд кольцом встали вокруг Доста, пока врачи оказывали ему помощь. Через несколько минут игрок пришел в себя. На месте был дефибриллятор, хотя нет сведений о том, использовали ли его.

Доста унесли с поля на носилках, болельщики скандировали его имя, футболист сумел поднять руки вверх. Машина скорой помощи отвезла нападающего в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Команды в итоге решили не доигрывать матч.

В таком случае вариантов возврата несколько:

● Вернут только те ставки, которые ещё не были рассчитаны: например, если игрок поставил на ТБ 5,5 угловых, матч прервался на 90-й минуте, то тотал к этому времени уже был сыграл – его пари выиграло. А вот если кто-то поставил на ТМ 5,5 корнеров, то тут ситуация сложнее, поможет только поддержка букмекерской конторы, где вы делали ставку.

● У отдельных букмекерских контор есть правила, согласно которым матчи считаются доигранными, если было сыграно определенное количество минут. Например, в БЕТСИТИ достаточно 60 минут футбольного матча, чтобы даже при его отмене букмекер рассчитал все ставки. Поэтому матч АЗ и НЕКа отлично ложится под это правило. У других букмекеров по разному – где-то потребуется 50 минут матча, а где-то все 70 минут.

Поэтому те, кто делал ставки на игру в Эредивизи – точно могут получить свои выигрыши, особенно, если их ставка сыграла. Так, в прематче на победу НЕКа было 12.00! Кто-то успел. На АЗ – 1.29. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press; East News/Daniel Cole

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