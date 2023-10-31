«Нефтехимик» 10 матчей подряд не проигрывает в основное время. Букмекеры верят, что со «Спартаком» серия прервется

«Спартак» примет «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Нижнекамска не проигрывает в основное время на протяжении 10 последних матчей. Букмекеры считают, что тренд не продлится – на Х2 дают 2.14.

В матче с «Сибирью» (3:4) прервалась 9-матчевая победная серия «Спартака». Поставить на успех москвичей в основное время с «Нефтехимиком» можно за 1.66, итоговая победа идет за 1.35.

Матч состоится 31 октября и начнется в 19:30 мск.

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