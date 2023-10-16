Россия – явный фаворит матча с Кенией. Букмекеры ждут победу с минимальным счетом

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Сборные России и Кении встретятся в товарищеском матче.

Команда Валерия Карпина идет очевидным фаворитом – победа оценивается коэффициентом 1.57. Поставить на сборную Кении можно за 5.70, на ничью – за 4.10.

Букмекеры ожидают низовой матч. Ставка на то, что будет забито больше двух голов, сыграет с коэффициентом 2.00.

Сборная России, скорее всего, выиграет с разницей в один мяч – на победу с форой (-1,5) дают 2.66.

Матч состоится 16 октября в Турции и начнется в 19:00 по московскому времени.

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