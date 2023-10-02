Медведев – фаворит матча против Зверева в полуфинале турнира в Пекине

Александр Зверев и Даниил Медведев встретятся в полуфинале турнира China Open. Россиянин был посеян на турнире под вторым номером, немец – под восьмым.

Букмекеры считают фаворитом Медведева – на его победу предлагается коэффициент 1.47. На успех Зверева – 2.69. Вариант с победой Медведева в первом сете и итоговым выигрышем котируется за 1.80.

На данный момент у Медведева девять побед в личных встречах, у Зверева – семь. При этом в последней игре на харде, которая состоялась в августе, Зверев обыграл Медведева в трех сетах.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как изменились коэффициенты на Кубок России: на ЦСКА вырос, на «Балтику» – сильно обвалился, «Зенит» – все еще главный фаворит

Где в мире запрещен, а где разрешен беттинг? От риска тюрьмы и тотальных банов до полной свободы