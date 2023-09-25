Как изменились коэффициенты на Кубок России: на ЦСКА вырос, на «Балтику» – сильно обвалился, «Зенит» – все еще главный фаворит

В Кубке России завершились четыре тура из шести на групповом этапе. Практически везде еще остаются интриги. А как изменились за это время коэффициенты на команды? Изучим вкратце.

Но сначала напомним главные правила в регламенте:

• Команды с первого и второго мест выходят в плей-офф – четвертьфинал Пути РПЛ. Команды с третьих мест отправляются в Путь регионов.

• При ничьей на групповом этапе назначается серия пенальти – победитель получает два очка за матч, проигравший остается с одним, как за итоговую ничью.

• При равенстве очков сначала считаются личные встречи, затем количество побед, затем разница мячей.

Группа А: ЦСКА был суперфаворитом, сейчас коэффициент стал интереснее

Положение по очкам: «Оренбург» – 8, ЦСКА – 7, «Сочи» – 5, «Факел» – 4.

Как изменились коэффициенты: в победе ЦСКА в группе мало сомневались, но теперь другие времена – коэффициент значительно вырос с 1.55 до 1.90. Оно и понятно – после 6:0 в первом туре ЦСКА не выиграл ни одного матча в основное время.

Коэффициент на «Оренбург» тоже выглядел неплохо до его матча против «Факела» – 3.40, хотя был 6.50. В общем, не все предстартовые расклады оказались верны.

Оставшиеся матчи: «Факел» – ЦСКА и «Сочи» – «Оренбург», а также «Сочи» – «Факел» и ЦСКА – «Оренбург».

Группа В: изменений мало, у фаворитов все подровнялось

Положение по очкам: «Ростов» – 8, «Локомотив» – 7, «Урал» – 5, «Рубин» – 4.

Как изменились коэффициенты: сначала на «Локо» давали 2.05, а на «Ростов» – 2.70, теперь показатель одинаков – 2.00. У «Урала» мало что изменилось – от 7.00 к 9.00. «Рубин» едва ли выиграет группу, отставая на четыре очка, так что и на его успех коэффициент слишком высок – 30.00.

Пожалуй, тут все вышло предсказуемо.

Оставшиеся матчи: «Урал» – «Рубин» и «Локомотив» – «Ростов», а также «Локомотив» – «Рубин» и «Ростов» – «Урал».

Группа С: «Балтика» – лидер, а коэффициент все равно высок

Положение по очкам: «Балтика» – 9, «Зенит» – 8, «Ахмат» – 4, «Крылья Советов» – 3.

Как изменились коэффициенты: на «Зенит» не повлияли даже потери очков в двух матчах – было 1.22, а стало 1.363. А у «Балтики» случился мощный скачок после побед в первых трех турах – от 21.00 до 3.00. В ее положении теперь «Ахмат», на первое место которого можно поставить аж за 22.00, хотя раньше было 8.50. На «Крылья Советов» ставки не принимаются, так как даже теоретически самарцы уже никак не станут первыми.

Пятый тур будет очень интересным – разборка лидеров и шанс для «Зенита» наконец-то возглавить группу плюс возможность для «Ахмата» подтянуться ближе и по итогу вклиниться в плей-офф. Интриги в борьбе за первые два места живы, как и в других группах.

Оставшиеся матчи: «Зенит» – «Балтика» и «Крылья Советов» – «Ахмат», а также «Зенит» – «Крылья Советов» и «Балтика» – «Ахмат».

Группа D: а тут нет коэффициентов, так как победитель уже ясен

Положение по очкам: «Спартак» – 12, «Динамо» – 5, «Краснодар» – 5, «Пари НН» – 2.

Нет, вы только вспомните свои ощущения после жеребьевки и высказывания футбольных болельщиков про «группу смерти», а потом и аккуратные ровные коэффициенты на победу в ней – 2.22 у «Спартака» и по 3.40 у «Динамо» и «Краснодара».

И что в итоге? Этот вопрос внезапно снят уже после четвертого тура – «Спартак» выиграл все четыре матча, еще и набив 14 голов, в итоге его уже точно никто не сдвинет с первого места!

В общем, два топ-матча в двух турах никуда не денутся, но для «Спартака» они уже не будут иметь особого значения. Только для соперников, которые поборются за Путь РПЛ.

Оставшиеся матчи: «Динамо» – «Спартак» и «Краснодар» – «Пари НН», а также «Спартак» – «Краснодар» и «Динамо» – «Пари НН».

Коэффициенты на победу в Кубке России: изменений почти нет с таким размытым групповым этапом

• Три главных фаворита остаются – это «Зенит» (4.10), «Спартак» и ЦСКА (по 6.00). Единственное небольшое изменение – коэффициент на «Спартак» стал на 1.00 ниже по сравнению с ситуацией перед стартом.

• «Краснодар» и «Локомотив» – по 10.00, «Динамо» – 12.00: ровно так и было перед началом. Дальше следовал блок из трех команд – «Ростова», «Ахмата» и «Сочи» с одинаковыми коэффициентами в 15.00. Ничего в целом не изменилось – сейчас на «Ростов» и «Сочи» можно ставить за 14.75, на «Ахмат» – за 15.25.

• Дальше вместе шла такая четверка – «Оренбург», «Крылья Советов», «Рубин» и «Урал». Сейчас на трех из них примерно тот же коэффициент – 30.00, а на «Крылья» – 35.00.

• Шансы главных аутсайдеров – «Балтики», «Пари НН» и «Факела» – оценивались в 51.00. Успехи «Балтики» спустили коэффициент до 41.00, у «Факела» он не изменился, а у «Пари НН» ожидаемо подскочил в такой тяжелой группе до 76.00.

• Трио претендентов вне РПЛ остается неизменным, только коэффициенты увеличились на десять пунктов: на победу «Акрона», «Алании» или «Родины» теперь можно поставить не за 81.00, а за 91.00.

В ноябре уже будут известны все участники плей-офф

Пятый тур состоится сравнительно скоро – 3-4 октября, после него расклады будут более понятными, хотя их немного спутает формат турнира, подразумевающий, что за матч можно получить не только 0, 1 или 3 очка, а еще и 2.

Шестой тур пройдет с 31 октября по 2 ноября. Матчи плей-офф состоятся уже весной.

Фото: pfc-cska.com; spartak.com