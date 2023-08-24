BetBoom и «Урал» выберут лучшую историю от болельщика команды

BetBoom и футбольный клуб «Урал» объявили о старте акции «Верный болельщик». Она приурочена ко дню рождения клуба, который отметит его в 93-ий раз. В рамках празднования ФК «Урал» выберет 10 победителей, которым подарит призы:

кубок «BetBoom — Верный болельщик»;

игровую форму ФК «Урал»;

брендированный шарф с символикой клуба;

жилет BetBoom;

Сертификат в фан-шоп и кардхолдер.

«Болельщики — это неотъемлемая часть команды, которые выкладываются на каждой игре не меньше, чем те, кто на поле. Мы будем рады найти невероятные истории поклонников ФК «Урал» и вместе с клубом наградить авторов лучших из них», — руководитель отдела спонсорств BetBoom Павел Краснов.

Как стать участником акции?

Зарегистрируйся на сайте или оставь свою историю через специальную форму на терминале в разделе «Акции» в любом клубе BetBoom Екатеринбурга и Свердловской области; Напиши историю своей любви к клубу; Приложи фото или видео со стадиона (по желанию); Отправь свою историю.

Оставлять заявки можно до 5 сентября включительно.

Также в период акции букмекер подарит всем новым гостям клубов Екатеринбурга и Свердловской области бездепозитный фрибет 1000 по промокоду URAL. Найти ближайший клуб можно на сайте BetBoom.