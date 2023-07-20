«Спартак» – «Оренбург» – самый вероятный верховой матч первого тура РПЛ

Сезон-2023/24 в РПЛ стартует матчем между «Динамо» и «Краснодаром» 21 июля.

Эта игра потенциально входит в тройку наиболее голевых в первом туре, по мнению букмекеров – коэффициент на ТБ2.5 составляет 1.78. Вариант с верхом котируется за 1.78 и в игре «Пари НН» – «Зенит».

Наибольшие шансы увидеть проход верховой ставки – в матче «Спартака» и «Оренбурга» в Москве. Здесь ТБ2.5 идет за 1.66.

«Пари НН» примет «Зенит» 22 июля, а на следующий день сыграют «Спартак» и «Оренбург».

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