«Челси» уволил Тухеля. Главный претендент на пост главного тренера – Грэм Поттер

Лондонский «Челси» расстался с главным тренером Томасом Тухелем после поражения от загребского «Динамо» в первом туре группового этапа ЛЧ.

У «Челси» два поражение в шести первых турах АПЛ – клуба занимает шестую строчку в чемпионате. Интересно, что все три поражения в сезоне лондонцы потерпели в гостях.

Главным претендентом на пост главного тренера лондонцев аналитики авторитетной британской букмекерской конторы Paddy Power называют Грэма Поттера – на переезд коуча «Брайтона» в «Челси» дают 58%.

В тройку главных претендентов входит Маурисио Почеттино (37%) и Зинедин Зидан (14%).

Отметим, что «Брайтон» Поттера занимает четвертую строчку в АПЛ: четыре победы, одна ничья и поражение от «Фулхэма» в гостях.