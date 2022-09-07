«Челси» уволил Тухеля. Главный претендент на пост главного тренера – Грэм Поттер

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Лондонский «Челси» расстался с главным тренером Томасом Тухелем после поражения от загребского «Динамо» в первом туре группового этапа ЛЧ. 

У «Челси» два поражение в шести первых турах АПЛ – клуба занимает шестую строчку в чемпионате. Интересно, что все три поражения в сезоне лондонцы потерпели в гостях. 

Главным претендентом на пост главного тренера лондонцев аналитики авторитетной британской букмекерской конторы Paddy Power называют Грэма Поттера – на переезд коуча «Брайтона» в «Челси» дают 58%. 

В тройку главных претендентов входит Маурисио Почеттино (37%) и Зинедин Зидан (14%). 

Отметим, что «Брайтон» Поттера занимает четвертую строчку в АПЛ: четыре победы, одна ничья и поражение от «Фулхэма» в гостях.

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