Карен Адамян сделал прогноз на матч «Аталанта» – «Ювентус» с коэффициентом 1.88
Комментатор «Матч ТВ» Карен Адамян сделал прогноз на финал Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом».
Амбассадор БК «Фонбет» предлагает поставить на итоговую победу «Аталанты» за 1.88.
«Бергамаски стабильнее всех играют на финише сезона. «Ювентус» провожает Макса Аллегри скучной ничейной серией и вряд ли способен завоевать трофей.
«Аталанта» куда больше хочет победить и возьмет трофей на «Олимпико». Ждем фото Лёши Миранчука с Кубком Италии над головой и ставим на итоговую победу его команды!» – считает Адамян.
Игра пройдет 15 мая и начнется в 22:00 мск.
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