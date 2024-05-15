Карен Адамян сделал прогноз на матч «Аталанта» – «Ювентус» с коэффициентом 1.88

Комментатор «Матч ТВ» Карен Адамян сделал прогноз на финал Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом».

Амбассадор БК «Фонбет» предлагает поставить на итоговую победу «Аталанты» за 1.88.

«Бергамаски стабильнее всех играют на финише сезона. «Ювентус» провожает Макса Аллегри скучной ничейной серией и вряд ли способен завоевать трофей.

«Аталанта» куда больше хочет победить и возьмет трофей на «Олимпико». Ждем фото Лёши Миранчука с Кубком Италии над головой и ставим на итоговую победу его команды!» – считает Адамян.

Игра пройдет 15 мая и начнется в 22:00 мск.

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